Fito Páez hizo polémicas declaraciones sobre las mujeres, ¿qué dijo?

A lo que el artista respondió: “Si van a bailar eso, sobre todo a las chicas colegas, sepan que piden una cosa y después bailan otra”.

“Pienso que todo se puede bailar. Podés bailar Prince, Charly García y lo que quieras. Si decidís bailar eso, que te van a perrear y garchar toda la noche, es problema tuyo. Después, cuando vayas a defender tus derechos al congreso, no me pidas que te apoye”, cerró -entre risas-.

A lo que la conductora asintió y el intérprete continuó: “Hay algo ahí, donde los movimientos que no generan estéticas, manifiestos u obras, se caen de alguna forma o están flojos de papeles”.

Ante esto, Fito rememoró: “Como la famosa escena de -Werner- Fassbinder cuando van las feministas a pedirle su firma para un conflicto en la Alemania setentista. Él lee el texto y decide no firmar porque peleaban por sus temas específicos”.

“La pelea es entre los que tienen y los que no. Hasta que no unan las peleas, no me va a interesar. Fue una clase de civismo y humanismo tan fuerte”, concluyó el intérprete.

Fuente: noticiasargentinas.com