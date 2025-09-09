Fiesta Nacional de la Vendimia 2026: Mendoza confirmó la fecha del Acto Central y el calendario completo

La Fiesta Nacional de la Vendimia, tiene las fechas para la celebración 2026

El calendario de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, que fue confirmado por el Gobierno de Mendoza, ya tiene las fechas para el principal evento cultural de la provincia. Los festejos comenzarán el viernes 6 de marzo y finalizarán el domingo 9, con la primera y única repetición del Acto Central.

Aquí está el cronograma de las fechas de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026:

Bendición de los Frutos: Domingo 1 de marzo de 2026

Domingo 1 de marzo de 2026 Vía Blanca de las Reinas: Viernes 6 de marzo de 2026

Viernes 6 de marzo de 2026 Carrusel: Sábado 7 de marzo de 2026 (por la mañana)

Sábado 7 de marzo de 2026 (por la mañana) Acto Central en el Teatro Griego Frank Romero Day: Sábado 7 de marzo de 2026 (por la noche)

Sábado 7 de marzo de 2026 (por la noche) Primera y única repetición del Acto Central: Domingo 8 de marzo de 2026

Vía Blanca previa 9.jpg La Vía Blanca de las Reinas, uno de los eventos más elegidos por los mendocinos y turistas, será la noche del viernes 6 de marzo de 2026. Axel Lloret

Vale mencionar que además de los eventos principales, la Fiesta Nacional de la Vendimia abarca una temporada de actividades que se extienden a lo largo de varios meses, con fiestas departamentales y otros eventos culturales. La edición de 2026 celebra el 90º aniversario de la fiesta y es, por excelencia, la más importante de Mendoza.