Inicio Sociedad Fiesta de la Vendimia
90º aniversario

Fiesta Nacional de la Vendimia 2026: Mendoza confirmó la fecha del Acto Central y el calendario completo

La planificación de la Fiesta de la Vendimia 2026 está en marcha y el Gobierno de Mendoza confirmó las fechas de la celebración que tendrá su 90º aniversario

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
Mendoza confirmó las fechas de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

Mendoza confirmó las fechas de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

Foto: Axel Lloret /Diario UNO

La planificación de la Fiesta de la Vendimia 2026 ya está en marcha y el Gobierno de Mendoza oficializó el calendario de actividades. El máximo evento cultural de la provincia, que el próximo año celebrará su 90º aniversario, tendrá su Acto Central el sábado 7 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Además, la Subsecretaría de Cultura abrió el concurso para el diseño del afiche oficial y el sistema de identidad visual de la Fiesta de la Vendimia 2026. El proyecto ganador recibirá un premio de 6 millones de pesos.

Vendimia 2025 - Acto Central "Guardiana del vino eterno" - Teatro Griego Frank Romero Day
El Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 se llevará a cabo el sábado 7 de marzo.

El Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 se llevará a cabo el sábado 7 de marzo.

La Fiesta Nacional de la Vendimia es un festival anual de la cosecha de la uva y es considerada la fiesta cultural más importante de Mendoza. La celebración es un "paseo sensorial" que muestra las costumbres, historias, paisajes y el prestigioso vino de la provincia cuyana.

La Fiesta Nacional de la Vendimia, tiene las fechas para la celebración 2026

El calendario de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, que fue confirmado por el Gobierno de Mendoza, ya tiene las fechas para el principal evento cultural de la provincia. Los festejos comenzarán el viernes 6 de marzo y finalizarán el domingo 9, con la primera y única repetición del Acto Central.

Aquí está el cronograma de las fechas de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026:

  • Bendición de los Frutos: Domingo 1 de marzo de 2026
  • Vía Blanca de las Reinas: Viernes 6 de marzo de 2026
  • Carrusel: Sábado 7 de marzo de 2026 (por la mañana)
  • Acto Central en el Teatro Griego Frank Romero Day: Sábado 7 de marzo de 2026 (por la noche)
  • Primera y única repetición del Acto Central: Domingo 8 de marzo de 2026
Vía Blanca previa 9.jpg
La Vía Blanca de las Reinas, uno de los eventos más elegidos por los mendocinos y turistas, será la noche del viernes 6 de marzo de 2026.

La Vía Blanca de las Reinas, uno de los eventos más elegidos por los mendocinos y turistas, será la noche del viernes 6 de marzo de 2026.

Vale mencionar que además de los eventos principales, la Fiesta Nacional de la Vendimia abarca una temporada de actividades que se extienden a lo largo de varios meses, con fiestas departamentales y otros eventos culturales. La edición de 2026 celebra el 90º aniversario de la fiesta y es, por excelencia, la más importante de Mendoza.

Temas relacionados:

Te puede interesar