Feriados 2025: Milei tomó una decisión final sobre los "Días no laborables" en Argentina

En el 2025 el cambio se da en que habrá tres días no laborables puentes (más el Jueves Santo) y no tres feriados puentes, como venía siendo en los últimos años. La diferencia está en que los días no laborables son fechas donde el empleador decide si se descansa o no, y en el caso que se trabaje no se cobra el doble (se paga simple) como sucede en los feriados.

Dentro de la reglamentación de los "Días no laborables", el punto "d." indica que los fines de semana con fines turísticos conforme lo prescriptos por el art. 7 de la Ley N° 27.399, Decreto 1027/2024.

En esta categoría de "Días no laborables" también entran las jornadas establecidas para el pueblo armenio (en conmemoración al genocidio sufrido entre 1915 y 1923), y a los habitantes que profesen la Religión Judía y la Religión Islámica.

Los "Días no laborables" en Argentina son los siguientes:

17 de abril: Jueves Santo Festividad Cristiana

2 de mayo: Día no laborable con fines turísticos

15 de agosto: Día no laborable con fines turísticos

21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos

Los feriados del 2025