Feriados 2022: cuándo es el próximo fin de semana largo

Sin embargo, hay que recordar que Mendoza fue una de las dos provincias -junto a Jujuy- que no adhirió al feriado decretado por Alberto Fernández. Además, debido a la celeridad con la que se tomó la decisión no tuvo ningún uso turístico y no constituyó desde ningún punto de vista un día festivo ni mucho menos.

feriados-puente-argentina.jpg Muchos disfrutan los feriados y cada fin de semana largo.

¿Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo?

El próximo feriado será el viernes 7 de octubre (feriado con fines turísticos) y se sumará el lunes 10 de octubre (traslado del Día de la diversidad cultural).

Por lo tanto, del viernes 7 al lunes 10 de octubre habrá un fin de semana largo que no será el último del año.

Feriados-2022-calendario.jpg Quedan varios feriados en 2022.

¿Cuántos feriados quedan en 2022?

El siguiente feriado, luego de los de octubre, llegará en noviembre. Más precisamente los días domingos 20 y lunes 21, con lo que habrá un fin de semana largo de 3 días.

El 20 de noviembre es el Día de la Soberanía Nacional y el 21 habrá otro feriado con fines turísticos.

En diciembre habrá tres feriados. Los dos primeros el jueves 8 y viernes 9, con lo que se formará un fin de semana de 4 días (si se tiene en cuenta el sábado 10 y el domingo 11 de diciembre).

Finalmente, el último feriado del año será el del domingo 25 de diciembre.