Feng Shui: elimina hoy estos 2 objetos de tu hogar que bloquean la felicidad y riqueza

Libros viejos

Muchos sueñan y quieren tener una enorme biblioteca en casa, sin embargo es necesario que hagas una revisión profunda de los libros para conservar solo los que ocupes con frecuencia o los que leerás nuevamente. Tener guardado los libros habla energéticamente de ponerle barreras al conocimiento y no poder avanzar.

Es recomendable juntar esos libros que nunca leíste, los que ya no volverías a leer y dónalos en una librería o amigos. Tenerlos representa no estar avanzando y eso podría verse reflejado en el trabajo. Así que si quieres tener una mejor economía, elimina todo lo que ya no está siendo funcional en tu presente.

Medicina caducada

Generalmente uno guarda remedios que en un momento usó, sobro y los dejamos "por las dudas" de que los volvamos a necesitar. Pero según el Feng Shui con este accionar estamos reteniendo la enfermedad.

Eso causa que tu estado de ánimo sea triste y que finalmente vuelvas a enfermarte. La recomendación es que tires esas medicinas que ya no usarás y sobre todo las que están vencidas.

