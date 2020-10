Fase 1: para el intendente de Tupungato es una equivocación

“El gobernador planteó por todos los medios posibles la inconveniencia de esta situación, con el respaldado de los intendentes”, sostuvo Soto a Radio Nihuil y siguió: “Salvo los primeros tiempos de la cuarentena el resto del tiempo extender la cuarentena durante tantos meses lo único que hizo fue terminar de complicar la economía que ya venía complicada y no solucionó el tema de la pandemia, o por lo menos no lo solucionó de la manera que se nos prometieron”.

“Lo dije desde el primer minuto, sin descuidar la salud no había que descuidar la economía, y los resultados están a la vista, los problemas de salud están, aunque el sistema sigue funcionando está complicado, pero mucho más complicada está la economía”, indicó Soto.

Dijo que dar marcha atrás en los rubros que venían funcionando “es prácticamente que no abran más. Para mí es una equivocación que además tiene un aditivo, la sociedad ya no está dispuesta a aceptar este tipo de medidas, menos cuando son inconsultas, cuando no hay una idea clara de a dónde se quiere ir con esta medida”.

“Con la misma velocidad que pretenden encerrar a muchos departamentos de Mendoza y su población, me hubiese gustado que tuvieran esa misma velocidad para proveernos de los fondos necesarios para que Mendoza pudiese prepararse mejor para la pandemia, y todos sabemos que desde 7 u 8 meses lo único que sufrimos en Mendoza es recorte de gastos, ninguneo, vuelteo, salvo algunas excepciones, Mendoza tiene que valerse por si misma”, señaló el intendente de Tupungato.

Y agregó: “Estoy muy molesto con esta medida porque no se nos escuchó, no se nos dio ninguna razón y es una sin razón de las tantas que viene cometiendo el Gobierno Nacional”.