Actualmente, el sitio web de la empresa indica que cuenta con una plantilla de ocho ejecutivos, encabezados por el presidente y fundador Edward Noeltner, pero lo cierto es que poco se sabe del destino de la compañía, así como de las películas que representa.

Edward Noeltner se retiró de la empresa para atender a su esposa enferma. En un comunicado, Noeltner explicó que no podía continuar con las operaciones diarias de CMG y que era mejor dejar que un administrador liquidara el negocio.

Famosa empresa cinematográfica se declara en quiebra después de 20 años de éxito

Cinema Management Group ha representado películas como Gasland, Good Hair, The Collector, The Collection, Loving Vincent, Adventures In Zambezia 3D, Noah's Ark, Charlie The Wonderdog, Buffalo Kids, Panda Bear In Africa y Kayara.

Capítulo 7 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos

El Capítulo 7 de la ley de quiebras de Estados Unidos es un proceso que permite a las personas solicitar al tribunal de bancarrotas la eliminación de la mayoría de sus deudas.

Más allá de ser un alivio financiero en la situación particular de esta empresa, solicitar esta ley tiene consecuencias, como la disminución del puntaje crediticio y la aparición del caso en los registros públicos por diez años.