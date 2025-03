Expertos en veterinaria lo explican: ¿es cierto que los perros se alejan de sus dueños cuando van a morir?

Qué señales dan los perros antes de partir, según expertos en veterinaria

Las mascotas suelen dar ciertas señales cuando están a punto de dejar este mundo. El experto en veterinaria de Veterinario Gratis, un canal de YouTube que brinda asesoría y consejos sobre veterinaria, proporcionada por especialistas en el tema, explica que los animales no comprende que se van a morir pero experimentan malestar.

Cuando un perro mayor o enfermo comienza a evitar los paseos, no sale de casa, come menos o experimentan dolor interno que no saben como expresar.

veterinaria.jpg

Además, según el experto, cuando los perros están próximos a morir suelen dormir más y requieren mucho afecto de sus dueños. Otro indicador clave es la respiración del animal, los perros pueden presentar dificultad para respirar y presentar una temperatura corporal más fría.

Lo mejor es no agobiar a los perros cuando están pasando por esto y acompañarlos desde el amor y cariño en sus últimos días. En casos más avanzado o extremos, lo mejor es consultar a un veterinario y recibir orientación profesional.

¿Es cierto que los perros se alejan de sus dueños cuando están a punto de morir?

Existen teorías al respecto. Los perros se guían por sus instintos naturales, algunos especialistas creen que este comportamiento perruno está vinculado con un sentimiento de malestar. Cuando las mascotas sienten que algo anda mal, se alejan para protegerse y no dañar a sus dueños. Esta conducta es primitiva: cuando los perros estaban muy enfermos y se movían en manada, se aislaban del grupo para no estorbar al resto.

mascotas.jpg

Otra postura sostiene que cuando los perros están muy ancianos o enfermos, se desorientan y pierden la ubicación espacial, por lo que pueden salir a caminar, no encontrar el camino a casa y casualmente fallecer. Lo mejor es estar atentos a todas las señales de vejez y enfermedad que presentan las mascotas, para cuidarlas y brindar apoyo.