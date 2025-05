Ex Potenciar Trabajo: ¿los titulares de Volver al Trabajo cobran aguinaldo?

El gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, suspendió el bono del medio aguinaldo luego de crearse en 2024 los dos nuevos programas del ex Potenciar Trabajo: que son Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. Esto se debe a que la Nación prioriza el equilibrio fiscal y durante el año pasado no se pagó este plus.

La duda se vienen dando porque desde la creación del Potenciar Trabajo, el gobierno del ex presidente Alberto Fernández entregaba un bono a modo de aguinaldo dos veces al año. Dicha administración en un momento quiso retirar este extra, sin embargo las protestas de las organizaciones sociales lograron revertir esa situación.

Vale recordar que la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, les paga a cada uno de los beneficiarios del programas "Volver al Trabajo" y "Acompañamiento Social" un monto final por mes de $78.000.

A quiénes está destinado el programa Volver al Trabajo

La prestación Volver al Trabajo está destinada a los ex titulares del programa Potenciar Trabajo y tienen entre 18 y 49 años. La finalidad es desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales para los trabajadores informales.

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social permite que estos beneficiarios sean empleados cumpliendo una serie de requisitos.

Esta ayuda económica la reciben aquellos beneficiarios que hayan cumplido todos los requisitos y estén aprobados por Nación.

Prestaciones del programa Volver al trabajo

El programa Volver al trabajo brindará a sus beneficiarios: