Evangelina González, la aventurera solidaria que abandonó Mendoza por la intolerancia

En plena adolescencia Evangelina descubrió su orientación sexual, y mucho le costó asumirla, presionada por un entorno de escuela religiosa que se distanciaba de lo comprensivo. La traición de una supuesta amiga, que leyó su correspondencia privada y salió a contar a los cuatro vientos que era lesbiana fue un catalizador para la maipucina. Esta fue la "patada en trasero" que derivó en auto ostracismo y la lanzó al mundo en un viaje de autodescubrimiento.

Con un puñadito de dólares -50- y el alma dolida, Eva se lanzó hace ocho años a recorrer caminos. Su inmenso valor y su inteligencia manifiesta la llevaron de ser una sobreviviente, a transformarse, gracias a las redes sociales, en una Influencer que enseña a viajar por el mundo con poco dinero, logrando recursos en el camino, e impulsar a quien sueña con ello, a imitarla.

En su "currículum", González expone orgullosa: "Salí de mi casa a los 18 años con solo 50 dólares. He recorrido 40 países. He aprendido cinco idiomas. Creé un canal de YouTube con más de 46 mil suscriptores, donde cuento cómo lo hago. Además de idiomas, en el viaje he aprendido: programación, fotografía, marketing, pesca de salmón, malabares, música, gerencia de gastronomía, criptomonedas, comercialización en bodegas, creación de videos, buceo profesional".

"Viajo desde el 2013 y ya conocí varios países. He pescado salmones en Alaska, estando tres meses embarcada. He trabajado de buceadora en México, Maldivas e Indonesia. En México hice el curso de guía e instructora de buceo, y lo pagué con trabajo. También trabajé en Alemania, donde tenía tanto frío que extrañaba Mendoza", contó la mendocina en una entrevista de Radio Nihuil con motivo de su periplo solidario, donde busca recaudar dinero para apoyar a la ONG Music Crossroads que ayuda a los niños de la región de oriente central de África: Zimbabue, Malawi y Mozambique.

Sobre este viaje, Evangelina cuenta en una de sus varias cuentas de redes sociales, el canal de YouTube Alinfinito, cómo será el raid benéfico que busca ayudar a los niños africanos a encontrar un futuro mediante el estudio de música. para ello recauda donaciones en la plataforma Contribee 1KM+.

Respecto a su paso por Maldivas, país insular y musulmán del sur de Asia, allí vivió la incertidumbre de saber que su preferencia sexual y matrimonios gays esta penado por la ley, bajo la pena de deportación, para extranjeras, o la cárcel, para locales. Allí tuvo que ocultar su relación con su pareja, y descubrió que las mujeres locales que tienen su inclinación y le pedían ayuda para poder irse a Europa.

Recordando su experiencia en Colonia Bombal, dijo en la entrevista a Infobae: "El pueblo es el paraíso en comparación con ser lesbiana en el mundo musulmán”. Allí detalló que hasta se realizan "exorcismos" a quienes eligen el mismo sexo como pareja, y que los toman como algo "no natural".

evangelina-gonzalez-02 (1).jpg La solidaridad para ayudar a necesitados le permite a Evangelina González dar charlas y viajar por el mundo, impronta que se puso luego de partir, casi a la fuerza de su hogar en Maipú.

Este domingo es la fecha de inicio de su recorrido de cinco países en cinco continentes. El país elegido es Portugal, y va a viajar de Sur a Norte, de Sagres –extremo suroeste- hasta Caminha, que son alrededor de 900 kilómetros. Allí alternará caminos de tierra y rutas asfaltadas, encaramada a su tabla con motores eléctricos, buscando en libertad ver que hay más allá del horizonte; así cada día, como elección de vida.