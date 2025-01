Estudio revela cuántos minutos de vida pierdes cada vez que fumas un cigarro

Salud: ¿Cuánto tiempo de vida se pierde al fumar un cigarro?

Un estudio publicado en el año 2000 por The BMJ sostenía que fumar un solo cigarro por día representaba 11 minutos menos de vida. Ahora, la investigación fue actualizada por investigadores del University College London (UCL) y determinó que, por cada cigarrillo fumado, son 20 minutos menos de vida.

El nuevo estudio, publicado en Society for the Study of Addiction, asegura que gracias a esta investigación la sociedad tendrá una motivación extra para dejar de fumar, además de prevenir otros riesgos para la salud ya conocidos, tales como desarrollar cáncer de pulmón y daños cerebrales.