Estudio médico revela que ni el ejercicio alcanza para contrarrestar el pasar mucho tiempo sentados

Un revolucionario estudio conducido por cardiólogos de Mass General Brigham sacudió los cimientos de lo que creíamos saber sobre la relación entre el ejercicio y el tiempo de estar sentado. La investigación, publicada en el Journal of the American College of Cardiology, analizó datos de más de 89,000 personas y reveló que mantenerse inactivo durante las horas de vigilia representa un peligro para la salud cardiovascular.