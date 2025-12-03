Estudio científico confirma a los cuántos años una persona pasa a ser considerada "vieja"

Esto sucede porque, en lugar de simplemente aumentar o disminuir de manera constante o permanecer durante toda la vida, los niveles de muchas proteínas se mantienen durante un tiempo prolongado y luego, en un momento u otro, las personas sufren cambios repentinos.

Por otro lado, el estudio publicado en el año 2019 señaló que hay tres etapas de envejecimiento, y que en la primera franja se ubican las personas que se encuentran entre los 34 y los 60 años.

En la segunda franja se encuentran las personas que tienen entre 60 y 78 años, edades en las que se acentúan los cambios físicos más notorios. La tercera franja da comienzo en los 78 años, donde se acelera el envejecimiento.

envejecimiento, estudio cientifico.jpg Estudio científico confirma la edad en la cual una persona ya es considerada "vieja"

Así las cosas, los resultados marcan que, a los 78 años, una persona ya es considerada vieja. Por supuesto, esto es algo meramente estadístico y que varía en cada caso.

Cómo prevenir el envejecimiento acelerado

Dejando de lado el estudio científico, puedes prevenir el envejecimiento acelerado siguiendo estos hábitos recomendados por los expertos: