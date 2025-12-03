Uno de los grandes interrogantes de la humanidad a lo largo de los años gira en torno a la siguiente pregunta: ¿Cuándo una persona es considerada vieja? Recientemente, un estudio científico realizado por la Universidad de Stanford, al que se puede acceder a través de este link, tiene la respuesta.
Estudio científico confirma a los cuántos años una persona pasa a ser considerada "vieja"
Una vez más la ciencia reveló una de las dudas más grandes de la sociedad actual. Los detalles del estudio científico
La esperanza de vida en una persona ha aumentado conforme el paso de los años. Según un informe de la División de Población de las Naciones Unidas, la cifra será de 77,3 años hacia el año 2050. Actualmente, el promedio ronda en los 73,4.
¿A qué edad una persona es considerada "vieja"?
Gracias a un análisis del plasma demás 4.000 personas entre los 18 y 95 años, los resultados del estudio científico determinaron que surgen notorios cambios a la edad de 78 años.
Esto sucede porque, en lugar de simplemente aumentar o disminuir de manera constante o permanecer durante toda la vida, los niveles de muchas proteínas se mantienen durante un tiempo prolongado y luego, en un momento u otro, las personas sufren cambios repentinos.
Por otro lado, el estudio publicado en el año 2019 señaló que hay tres etapas de envejecimiento, y que en la primera franja se ubican las personas que se encuentran entre los 34 y los 60 años.
En la segunda franja se encuentran las personas que tienen entre 60 y 78 años, edades en las que se acentúan los cambios físicos más notorios. La tercera franja da comienzo en los 78 años, donde se acelera el envejecimiento.
Así las cosas, los resultados marcan que, a los 78 años, una persona ya es considerada vieja. Por supuesto, esto es algo meramente estadístico y que varía en cada caso.
Cómo prevenir el envejecimiento acelerado
Dejando de lado el estudio científico, puedes prevenir el envejecimiento acelerado siguiendo estos hábitos recomendados por los expertos:
- Dormir lo suficiente
- Protegerte del sol
- Mantener una dieta saludable
- Hacer actividad física
- Controlar el estrés
- No fumar
- Acudir a consultas médicas
- Mantener una vida social activa