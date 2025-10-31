Estudiantes de la FCPyS organizan un atardecer de poesía y música en la terraza de la EDIUNC

El jueves 6 de noviembre la cátedra de Teoría Literaria y Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en conjunto con la Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo ( EDIUNC), organizan una nueva edición del Slam Poético, un encuentro que combina poesía, música y micrófono abierto.
El evento se realizará el 6 de noviembre, de 18:30 a 21, en la terraza del edificio de la EDIUNC, ubicado en Sarmiento 607, Ciudad. La actividad cuenta con entrada libre y gratuita, ya que busca ofrecer un espacio de encuentro y expresión artística abierto para los mendocinos que se quieran sumar. Esta vez, el slam contará con la participación de cinco poetas invitados, que compartirán sus obras junto a quienes se animen a tomar el micrófono.
Slam de poesía: ¿quiénes son los invitados?
Furio Manuel Interlandi (Mendoza, 1998) participará en el evento. Es trabajador del audiovisual y de la literatura. Coordinó el taller “Tu lengua no resuelve nuestra hambre” (obra beneficiaria del financiamiento de proyectos del FPC en 2021) y editó la antología que se publicó en ese marco. Además, ha publicado textos en ‘’Que nuestros besos no teman porque ya han temido antes Il’’ (AYACOW, 2023) y ‘’Antología de poesía trava/trans*/no binarie‘’ (Puntos Suspensivos, 2020).
Otro invitado al encuentro de poesía es Vianko Ceverino, artista, escritor y gestor cultural. Estudió en la Escuela de Bellas Artes y autopublicó su primer poemario 6B en 2018. Fue parte del colectivo PAP Mendoza y gestionó el Slam de Poesía Mendoza entre 2019 y 2020. Becado por la Fundación Neruda, participó en festivales y ferias de Valparaíso, y actualmente dirige la editorial independiente Pupa Ediciones.
Florencia Tucci, mendocina de 31 años, es otra de las poetas invitadas al evento del 6 de noviembre. La poeta combina su pasión por los libros con su trabajo como vendedora de vinos. Ha participado en fanzines como Flores para mosaico (2018) y Poemas para plantas de balcón (2019), y actualmente cursa la carrera de Letras en la UNCuyo.
Otra de las invitadas al encuentro es Noelia Agüero (Mendoza, 1987). Es profesora de Lengua y Literatura y poeta de larga trayectoria en recitales y espacios de micrófono abierto. Es una de las fundadoras del colectivo Write like a girl y productora artística en Brünhild cervecería. Sus textos, inéditos en formato libro, circulan en redes sociales y en lecturas públicas.
Graciela Miranda (Mendoza, 1972) es procuradora, escritora, y es otra de las poetas que participarán el 6 de noviembre. Publicó "Todas las veces que me mataron" (2024), una serie de cuentos sobre la violencia de género, y "Si te perturba mi mente, no entres en mi alma" (2025). Participa activamente en talleres literarios y de lectura, y trabaja actualmente en su tercera obra, una novela introspectiva sobre la libertad y la identidad femenina.
El encuentro promete una tarde de poesía, literatura, espontaneidad y emociones compartidas. Una invitación a disfrutar de la poesía en comunidad, con la posibilidad de subir al escenario y dejarse llevar por la voz propia.