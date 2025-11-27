Estudiantes de la Escuela República Italiana ganaron el concurso de flyers sobre SIDA

A pocos días del 1 de diciembre, fecha en que se conmemorar el Día Internacional de la Respuesta al VIH, el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, otorgó los premios a los ganadores del Concurso Provincial de Flyers sobre VIH – SIDA.
El ministro destacó el compromiso y la importancia de que los jóvenes se involucren con en estos temas tan sensibles e importantes que tienen que ver con la salud pública. Además, los felicitó por haberlo debatido en sus espacios de pertenencia.
El certamen estuvo organizado por esta cartera, a través del Programa Provincial de Respuesta al VIH y el Departamento de Educación para la Salud, y la Dirección General de Escuelas.
El trabajo ganador corresponde a tres estudiantes de 2° año de la Escuela 4-122 República Italiana, de Ciudad. Cada uno de ellos recibió una orden de compra de $100.000, además de la publicación del flyer digital para la promoción de la siguiente edición del concurso. Además, se otorgaron presentes para los grupos de alumnos que obtuvieron el segundo lugar.
En su edición número 28, Salud había convocado a estudiantes secundarios, de CENS y CEBJAS, para que elaboraran, individualmente o en equipo, flyers con mensajes preventivos sobre VIH.
En esta ocasión se presentaron 291 trabajos digitales, correspondientes a 600 alumnos, de 75 escuelas, pertenecientes a 16 departamentos de la Provincia.
Estuvieron presentes Víctor Bittar, jefe del Programa Provincial de Respuesta al VIH; Yanina Mazzaresi, directora de Prevención y Promoción de la Salud, y Mario Bustos Guillén, coordinador de Enfermedades Transmisibles.
Evaluación
El Jurado, compuesto por miembros de las instituciones organizadoras y de las OSC Rock & Vida y Red+30, consideró que ha sido muy importante la movilización producida por el concurso.
Asimismo, ha sido de gran utilidad para el Programa Provincial de Respuesta al VIH el aporte realizado por los jóvenes con nuevas ideas y mensajes a favor de la prevención y contra la discriminación.
Entre otras temáticas, los estudiantes acompañaron la política sanitaria de promover el testeo para obtener el diagnóstico temprano del VIH, el uso del preservativo como principal medida de prevención y los métodos de profilaxis pre y posexposición (PrEP y PEP).
PrEP y la PEP: nuevos métodos de prevención
Son dos métodos de prevención contra el VIH que utilizan medicamentos, pero se aplican en momentos distintos: la PrEP (profilaxis preexposición) se toma antes de una posible exposición al virus para reducir el riesgo.
Mientras que la PEP (profilaxis posexposición) es un tratamiento de emergencia que se toma después de haber estado expuesto. La PrEP es una estrategia preventiva regular, mientras que la PEP solo debe iniciarse lo antes posible y como máximo dentro de las 72 horas posteriores a una posible exposición.
Lista de ganadores
Primer premio
Escuela: 4-122 República Italiana
Docente orientadora: Cristina García
Curso: 2º 2a
Equipo: Zaira Agustina Calderón, Delfina Mailén Barrios Ayub y Axel Xavier Ábrego Gil.
Menciones especiales:
Escuela: S-040 Sagrada Familia
Docentes orientadores: María Alejandra Mateo
Curso: 5º B
Equipo: Ariana Funes
Escuela: Z-018 Colegio Universitario Central
Docente orientadora: María Inés Bourguet
Curso: 3º AMA
Equipo: Akira Tomás Scaglia
Escuela: 3118 Cebja Ingeniero Giagnoni
Docente orientadora: Victoria Arca
Curso: 1º 2a
Equipo: Nicole Flores Urquiza y Jésica Jofré
Escuela: 4-122 República Italiana
Docentes orientadores: Cristina García
Curso: 4º 3a
Equipo: Luca Berríos y Florencia Reyes
Escuela: Z-033 Martín Zapata
Docente orientadora: Cristina Rosana Iriarte
Curso: 4º 7a
Equipo: Bernarda Pinavaria, Julieta Gómez y Nerina Vera.