Estudiantes de la Escuela República Italiana ganaron el concurso de flyers sobre SIDA

El trabajo ganador corresponde a tres estudiantes de 2° año de la Escuela 4-122 República Italiana, de Ciudad. Cada uno de ellos recibió una orden de compra de $100.000, además de la publicación del flyer digital para la promoción de la siguiente edición del concurso. Además, se otorgaron presentes para los grupos de alumnos que obtuvieron el segundo lugar.

Flyer de SIDA 2

En su edición número 28, Salud había convocado a estudiantes secundarios, de CENS y CEBJAS, para que elaboraran, individualmente o en equipo, flyers con mensajes preventivos sobre VIH.

En esta ocasión se presentaron 291 trabajos digitales, correspondientes a 600 alumnos, de 75 escuelas, pertenecientes a 16 departamentos de la Provincia.

Estuvieron presentes Víctor Bittar, jefe del Programa Provincial de Respuesta al VIH; Yanina Mazzaresi, directora de Prevención y Promoción de la Salud, y Mario Bustos Guillén, coordinador de Enfermedades Transmisibles.

Evaluación

El Jurado, compuesto por miembros de las instituciones organizadoras y de las OSC Rock & Vida y Red+30, consideró que ha sido muy importante la movilización producida por el concurso.

Asimismo, ha sido de gran utilidad para el Programa Provincial de Respuesta al VIH el aporte realizado por los jóvenes con nuevas ideas y mensajes a favor de la prevención y contra la discriminación.

Entre otras temáticas, los estudiantes acompañaron la política sanitaria de promover el testeo para obtener el diagnóstico temprano del VIH, el uso del preservativo como principal medida de prevención y los métodos de profilaxis pre y posexposición (PrEP y PEP).

PrEP y la PEP: nuevos métodos de prevención

Son dos métodos de prevención contra el VIH que utilizan medicamentos, pero se aplican en momentos distintos: la PrEP (profilaxis preexposición) se toma antes de una posible exposición al virus para reducir el riesgo.

Mientras que la PEP (profilaxis posexposición) es un tratamiento de emergencia que se toma después de haber estado expuesto. La PrEP es una estrategia preventiva regular, mientras que la PEP solo debe iniciarse lo antes posible y como máximo dentro de las 72 horas posteriores a una posible exposición.

Lista de ganadores

Primer premio

Escuela: 4-122 República Italiana

Docente orientadora: Cristina García

Curso: 2º 2a

Equipo: Zaira Agustina Calderón, Delfina Mailén Barrios Ayub y Axel Xavier Ábrego Gil.

Menciones especiales:

Escuela: S-040 Sagrada Familia

Docentes orientadores: María Alejandra Mateo

Curso: 5º B

Equipo: Ariana Funes

Escuela: Z-018 Colegio Universitario Central

Docente orientadora: María Inés Bourguet

Curso: 3º AMA

Equipo: Akira Tomás Scaglia

Escuela: 3118 Cebja Ingeniero Giagnoni

Docente orientadora: Victoria Arca

Curso: 1º 2a

Equipo: Nicole Flores Urquiza y Jésica Jofré

Escuela: 4-122 República Italiana

Docentes orientadores: Cristina García

Curso: 4º 3a

Equipo: Luca Berríos y Florencia Reyes

Escuela: Z-033 Martín Zapata

Docente orientadora: Cristina Rosana Iriarte

Curso: 4º 7a

Equipo: Bernarda Pinavaria, Julieta Gómez y Nerina Vera.