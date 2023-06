Lo irónico del caso es que el instituto está a escasos metros del Ministerio de Seguridad de Mendoza -calle Salta 672-. Este jueves un delincuente ingresó al establecimiento e intentó robar una bicicleta. Según denunciaron los alumnos, estos robos son algo habitual donde cursan.

► TE PUEDE INTERESAR: Prisión preventiva para los presuntos asaltantes y el empleado datero por el asesinato en el lubricentro

Embed

ladron-ief.jpg Inseguridad en Mendoza. Los alumnos del IEF denunciaron frecuentes robos y hurtos en el establecimiento que está a metros del Ministerio de Seguridad. este viernes harán una sentada de protesta.

La inseguridad en primera persona

Una alumna del IEF relató las situaciones de inseguridad de las que son víctimas estos estudiantes, como robo de bicicletas o robos de celulares. También habló sobre la sentada de este viernes por la mañana.

"Ya hace dos semanas que hubo muchos reclamos por robo, y entre los grupos de redes sociales de los alumnos en forma permanente se postea que se robaron un casco, un bici, una mochila, campera y cosas que iban desapareciendo del Instituto. También un compañero compartió que hace unos días le habían desvalijado el auto", dijo Agostina.

Luego agregó que "el reclamo no es contra las autoridades sino contra la seguridad del lugar, porque en el instituto ingresa cualquier persona, no solamente los estudiantes, no hay control en el ingreso".

Estos delitos sufridos tuvieron una situación que colmó la paciencia de los estudiantes. Este jueves fue el colmo y eso fue el detonante para que los estudiantes decidieran realizar la medida de protesta pasiva: "Hoy le estaban robando la bicicleta a un compañero de curso que estaba en gimnasia artística, mientras al lado, los de segundo año hacían actividades con sogas. Uno de los chicos miró hacia la galería y vio que una persona estaba descolgando una bici", describió.

Embed

Luego continuó relatando: "Cuando fue a preguntarle qué hacía, salió corriendo al verse descubierto, y comenzó a ir hacia el portón por donde ingresan los camiones de la municipalidad, no el de ingreso de estudiantes. Lo alcanzaron dos de los estudiantes y lo contuvieron".

En su lucha por escapar, el delincuente comenzó a proferir amenazas. "El ladrón venía con una mochila, y cuando se la revisaron, vieron que tenía pertenencias de un alumno del colegio Pablo Nogués, o sea que había robado en otra escuela y se vino a robar al Instituto. Mientras lo retenían hasta que llegara la policía, comenzó a amenazar con que iba a volver armado y con otras personas, y esto ha generado miedo entre los estudiantes", confesó la estudiante.

Para finalizar, la futura profesora completó su reclamo: "La ciclovía es muy oscura y nosotros entramos muy temprano, a las siete de la mañana, y hay muchos que vienen en colectivo. Hay otros que dejan el auto afuera, ya que no los dejan ingresar al predio, y esto también es parte del reclamo".

Embed

El parte policial

Desde el Ministerio de Seguridad informaron sobre el incidente de este jueves en el IEF. Allí consignaron que el estudiante A.N., de 22 años logró reducir junto unos compañeros a S.A.A., de 44 años cuando este intentó robarle la bicicleta.

Un llamado al 911 dio aviso que en el ingreso al IEF habían logrado detener al sujeto que intentó sustraer una bicicleta. Al llegar personal policial, lograron en la requisa recuperar una mochila con pertenencias de otra persona , un teléfono celular y papeles de ingreso al Plan Progresar, donde se encontró un número de teléfono celular que permitió localizar a la madre de dueña la mochila.

El delincuente quedó aprehendido bajo la jurisdicción de la Oficina Fiscal 3° .