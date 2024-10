Estos trabajadores recibieron un 15% de aumento salarial

Cementerio de Luján.JPG

Los trabajadores de cementerios y crematorios recibieron un 15% de aumento salarial

Los trabajadores afiliados al Sindicato de Obreros y Empleados de los Cementerios, Cocherias y Crematorios (SOECCCRA) anunciaron un nuevo aumento de los salarios y se cerró en un 15% de recomposición que se aplicará en tres etapas.

El acuerdo se llevó a cabo entre SOECCCRA y las cámaras del sector que incluyen a todos los trabajadores de cementerios y crematorios, nucleados en el Convenio Colectivo de Trabajo 761/19.

El gremio de los trabajadores de cementerios y crematorios concretaron el aumento del 15% luego de "intensas negociaciones", informaron. Esta nueva recomposición salarial se ejecutará de la siguiente manera:

5% para septiembre, que se aplicará sobre los básicos de agosto

Otro 5% para octubre, sobre los básicos de septiembre

Y, un tercer 5% para noviembre, sobre los de octubre

Con estos aumentos de carácter acumulativo que darán un "mayor impacto en los salarios" de los trabajadores, la actual paritaria tiene un total acumulado del 171,75%. Las anteriores subas fueron así:

21,5% en enero

20,1% para febrero

10% en marzo

11% en abril

10% en mayo

6% en junio

6,6% en julio

Y, 6% en agosto

Futuras negociaciones

El SOECCCRA explicó que estos ajustes mensuales permiten "mantener el poder adquisitivo" y aclararon que estos aumentos serán no remunerativos hasta diciembre 2024, por lo que no afectarán los beneficios adicionales como las horas extras, las bonificaciones, etc. También protegerán los salario base para futuras negociaciones.

Vale mencionar que en febrero falleció el histórico dirigente Domingo Petrecca, por lo que en cumplimiento con el estatuto social de la entidad, se produjo el corrimiento de autoridades y Fabián García asumió la secretaría general para completar el mandato vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.