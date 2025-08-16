Este signo siempre está en movimiento, no puede quedarse quieto. A veces esto los lleva a dejar su higiene personal en un segundo plano. A veces usa la misma ropa de ejercicio más de una vez, incluso si está sucia o con mal olor. Las duchas son cortas y al grano.

GÉMINIS

Este signo está influenciado por Mercurio, y es conocido por su mente rápida y multifacética. Con tantos proyectos que tiene en mente, la limpieza y el orden no son su fuerte. Además, son muy olvidadizos, ya que por ejemplo pueden "olvidarse" si se bañaron o si se pusieron desodorante.

SAGITARIO

Este signo está regido por Júpiter, y ama la aventura y la exploración. Esto a veces significa que la higiene personal no es su prioridad principal, especialmente cuando está de viaje. Es un signo que puede llevar varios días sin bañarse cuando sabe que no tiene un plan o salida especial.

Incluso es un signo que puede llegar a olvidar empacar productos de higiene personal esenciales como desodorantes, cremas, etc.

ACUARIO

Este signo está influenciado por Urano, un signo conocido por su naturaleza excéntrica e inventiva. En su mundo de ideas y proyectos, la higiene personal a veces puede quedar en el olvido o en un segundo plano.

Para el signo de Acuario, la ducha puede esperar. Además, suele experimentar con rutinas de higiene "naturales". La apariencia y el aseo personal son secundarios.

PISCIS

Este signo está regido por Neptuno, y es conocido por olvidarse de las cosas que tiene que hacer, entre ellas bañarse e higienizarse. Su espacio y su cuerpo son el reflejo de su mundo interior: caótico.