Ignacio Vélez, el personal shopper que enseña a cambiar la imagen de los mendocinos

Ignacio Velez es personal shopper - moda - asesor de imagen - ropa - compras en shopping Palmares Ignacio Vélez es personal shopper o asesor de imagen para mejorar la forma de vestir y elegir la ropa de sus clientes. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

"Ponemos una lupa sobre el cliente con una mirada objetiva, porque lo tamizamos o lo pasamos por esquemas de estudios que están hechos respecto de la asesoría de imagen, son estudios de cuerpo, colorimetría de las personas, que se hacen y se aplican en el mundo, o sea, no son lecturas subjetivas", argumenta sobre el profesionalismo de su tarea, a la que con 33 años se dedica desde hace una década.

Aunque tal vez no haya contrato de confidencialidad explícito, en esta entrevista con Diario UNO Ignacio Vélez no revela quiénes son sus clientes y asume que "es un servicio de lujo, no estamos en escala de las necesidades básicas, no es vivienda, salud, hogar o alimentos, estamos hablando de la imagen, que no quiere decir que no sea importante para el desarrollo de tu vida".

Descubrió la asesoría de imagen gracias a su familia

Ignacio Vélez nació en Córdoba, a los 8 años se vino a vivir a Mendoza por el trabajo de su papá en la Destilería de YPF. Se siente mendocino y conoce a la perfección la mendocinidad. Así como para dedicarte a la enología, Mendoza es tierra prometida que te da múltiples oportunidades, él sabía que para dedicarse a la asesoría de imagen debía buscarse un lugar en Buenos Aires.

La movida de la moda y el diseño se expresa en las grandes capitales, sea para el estudio profesional como para el desarrollo de la actividad.

Terminó la secundaria y no sabía si estudiar fotografía o turismo, le gustaba pero no se sentía seguro. Hasta que un día, volviendo de hacer compras de ropa con su mamá y su hermana, el click se dio automáticamente. "¿Por qué no estudiás algo referido a la moda o al diseño de ropa?", le sugirió su papá al verlo, como en otras ocasiones, tan satisfecho por haber asesorado a su familia en la elección de sus vestimentas.

Ignacio Velez es personal shopper - moda - asesor de imagen - ropa - compras en shopping Palmares De compras en un shopping es la mejor salida para Ignacio Vélez, que en el mundo de la moda y la imagen se mueve como pez en el agua. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

"Siempre fui fanático de comprar ropa con mi mamá y mi hermana, la moda siempre me encantó", confiesa Ignacio y sobre el descubrimiento de su profesión cuenta: "Me metí a ser diseñador pero no me gusta coser, no es lo mío, después vi que la asesoría de imagen es lo que me calza perfecto, me fascinan todas las aristas que hay dentro de este mundo; acompañarte, pasarnos un día entero de shopping, estoy encantado y no me compro nada para mí".

Así fue como se metió en una tecnicatura en el Instituto Manuel Belgrano. Pero le dejó gusto a poco y decidió emprender camino a Buenos Aires.

Del trabajo en un banco a su emprendimiento de la moda

En la última década, Ignacio Vélez ha intentado tres veces radicarse en Buenos Aires para vivir de su carrera. La primera en 2014 quedó trunca por un suceso familiar, luego fue a una propuesta laboral y de los 3 finalistas él no quedó seleccionado; después estuvo a un paso de ingresar al programa de TV de formato reality sobre moda Corte y Confección.

Tras los intentos fallidos le sale un trabajo como vendedor en un banco y lo toma. Está agradecido porque no sólo le permitió contar con ingresos para su independencia económica en plena pandemia sino que le sirvió de trampolín para por fin conseguir su meta: instalarse en la Capital Federal.

"En el 2022 decidí volver a encauzar mis caminos con lo de la moda, logré que me trasladaran del banco a una sucursal en Buenos Aires y esto fue genial porque me permitió irme con un trabajo para alquilar y así dedicarme en mis tiempos libres a estudiar asesoría de imagen", narra quien hizo dos diplomaturas: una en ceremonial y protocolo y otra en consultor de imagen.

Ignacio Velez es personal shopper - moda - asesor de imagen - ropa - compras en shopping Palmares El asesor de imagen hizo una tecnicatura en Mendoza y dos diplomaturas en Buenos Aires. Hoy también da clases. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

En ese instituto empezó a dar clases como profesor y de repente se encontró con un abanico de oportunidades en lo suyo que lo llevaron a renunciar al banco. Hace un año está abocado 100% a su emprendimiento como asesor de imagen, con clientes repartidos en Buenos Aires y Mendoza.

Ha sido una construcción sólida, llevo 10 años intentándolo, no fue un salto al vacío ni fue todo de buenas a primeras, es producto de la perseverancia Ha sido una construcción sólida, llevo 10 años intentándolo, no fue un salto al vacío ni fue todo de buenas a primeras, es producto de la perseverancia

En busca de tu propia imagen: la labor de un personal shopper

La clave en un personal shopper, o asesor de imagen, es tener una mirada desprejuiciada y a la vez puntillosa sobre quién contrata el servicio.

Así lo manifiesta Ignacio Vélez: "Tenés que tener la mirada muy agudizada con eso de leer a los clientes y entender si lo que realmente les estás proponiendo les sienta cómodo, porque no hay éxito, no hay tarea realizada si lo que te digo no lo ponés en práctica". Y completa: "Estoy chequeando constantemente que la persona se sienta a gusto y cómoda con lo que estamos comprando".

Ignacio Velez es personal shopper - moda - asesor de imagen - ropa - compras en shopping Palmares El trabajo de un personal shopper no se resuelve en 30 minutos. Ignacio dice que puede llevar semanas o meses. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

De este modo, el experto establece una relación con el cliente, y su trabajo no se resuelve en 15 o 30 minutos, "se hace en varias semanas, a veces pasan meses, inclusive vamos haciendo el trabajo paulatinamente, va decantando la información", explica quien debe generar confianza en sus asesorías personalizadas para conocer las bondades y las debilidades de esa persona y -como en terapia- brindarle el bienestar interior que está buscando a través de su imagen.

Soy también una especie de psicólogo, la gente se abre confesándome sus temores o prejuicios, sincerando la imagen que tienen de ellos mismos que lo reflejan en su modo de vestirse Soy también una especie de psicólogo, la gente se abre confesándome sus temores o prejuicios, sincerando la imagen que tienen de ellos mismos que lo reflejan en su modo de vestirse

Vélez asegura que "cómo se viste la gente tiene que ver muchas veces con razones de la autoestima, cuestiones emocionales o de percepción propia", y en la asesoría de ropa explora "la parte vulnerable de la persona". Es que si lo que se busca es un cambio, "si querés una vida mejor, hay que encontrar dónde está anudado el problema para desanudarlo; tengo la fortuna y la certeza de decir que las personas se abren conmigo".

A un año de lanzarse de lleno con su emprendimiento, Ignacio está en un proceso de construcción de cartera de clientes, ha ido captando el núcleo más cercano, pero las redes le han servido de mucho para ampliar el círculo. "Muestro las sesiones que hago con los clientes y así logré hacer el proceso de confianza y que me contraten", dice.

Comprar ropa con un personal shopper ahorra tiempo y dinero

Ignacio Vélez pone de ejemplo una "sesión", como él llama a su trabajo de asesoría de imagen, para mostrar cómo sus servicios no sólo ayudan a mejorar la forma de vestirse de una persona sino que también le hace ahorrar tiempo y dinero.

"Un cliente hizo un viaje a Ibiza, no tenía tiempo de ir a hacer shopping, iba a pasear en barco y a tener eventos nocturnos y reuniones durante el día; no tenía tiempo de hacer un estudio de mercado previo, ir a los locales y chequear precio y calidad", cuenta. Y sigue: "Todo ese proceso de estudio de mercado lo hago yo, después el cliente va, se prueba la ropa que le recomiendo y compra, ahorró tiempo, dinero y le doy mayor efectividad a su equipaje, en este caso".

Es que en cuestión de un par de horas, su cliente resolvió toda una compra que tal vez entrando de local en local le llevaría días, aparte de evitarse el proceso de frustración porque -según Ignacio- "se hubiera probado dos pantalones y se hubiera hartado y no hubiera comprado nada, o hubiera hecho una compra compulsiva para terminar el asunto rápido, gastando plata o adquiriendo una ropa que después quizás no iba a usar".

Ignacio Velez es personal shopper - moda - asesor de imagen - ropa - compras en shopping Palmares Ignacio Vélez tiene 33 años, está radicado en Buenos Aires y en el 2024 decidió lanzarse 100% a su asesoría de imagen. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Ignacio también suele cerrar él mismo ese circuito comprando a pedido esas prendas que sus clientes eligen, "porque ya les hice el relevamiento, se las mostré y pudieron hacer su selección sin necesidad de moverse de la casa".

El asesor de imagen también ordena placares

Otra tarea no menor -y hasta fundamental en la vida cotidiana de las personas- es llevar un orden y control de la ropa que guardamos en nuestros vestidores.

Los placares suelen convertirse en depósitos de trapos viejos que se mezclan con las más recientes adquisiciones de la moda. Para ello, Ignacio Vélez también se introduce en cajoneras y percheros de sus clientes para reordenar la ropa, quitando aquello que cumplió su vida útil, priorizando lo que se usa con mayor frecuencia y hasta creando opciones de outfit para combinar en el día a día.

"También hago sesiones de orden de armario, o sea, voy a tu armario y tiramos lo que no sirve, y te reordeno todas las cosas que sirven", confirma el asesor de imagen. Y revela: "Entrar a tu armario quiere decir que estoy entrando a tu habitación, donde uno guarda las cosas más privadas además de la ropa; ahí está toda tu energía, es tu espacio más sagrado, más privado, entonces sí hay un proceso de confianza con las personas".

Ignacio Velez es personal shopper - moda - asesor de imagen - ropa - compras en shopping Palmares El asesor de imagen, o personal shopper, también se dedica a ordenar placares de sus clientes. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

En este sentido, él siente que triunfa en su emprendimiento "porque energéticamente las personas se sienten cómodas, a gusto, desde la mirada que los encaro o cómo planteo las sesiones; tengo una mirada amorosa, no genero juicios de ningún tipo, ni de valor ni sobre el cuerpo, ni sobre la casa donde viven, ni sobre la ropa que tienen ni lo que ignoran, y eso los clientes lo perciben en mí".

El especialista en moda afirma que un placard ordenado "aporta bienestar y favorece el buen estado de ánimo, te genera paz y armonía; pero es una educación que no solemos recibir y después terminamos diciendo que no tenemos qué ponernos cuando nuestros cajones están atestados de ropa".

Conduce un programa de música electrónica por El Siete

Living Walls ya va por su cuarta temporada y es un programa televisivo que emite todos los sábados a la medianoche El Siete. Tiene su formato radial por FM Montecristo; es mendocino y difunde la cultura de la música electrónica, fusionada con las artes visuales y el arte urbano. Hace un año que es conducido por Ignacio Vélez, donde el asesor de imagen muestra otro costado de sus talentos artísticos.

Se trata del único programa de música electrónica producido en el interior del país, en el que se presentan facetas musicales mediante la transmisión de Dj Set, se incluyen entrevistas en fiestas y festivales para contextualizar la escena electrónica nacional y local; y además "se toma registro de la moda, culturas alternativas, valores y diversión", detalla Vélez.

Es una faceta que estoy explorando y me encanta la conducción, hago notas sobre todo referidas a las tendencias de la moda en estos eventos de electrónica Es una faceta que estoy explorando y me encanta la conducción, hago notas sobre todo referidas a las tendencias de la moda en estos eventos de electrónica

Y se siente afortunado porque este producto televisivo lo mantiene en contacto permanente con su querida Mendoza. "Vengo a grabar y a cubrir fiestas o festivales como la presentación de Hernán Cattáneo en diciembre, así que también es una forma de estar acá y generar también clientes, mientras vivo en Buenos Aires", concluye.