Estos son los 4 tatuajes más elegidos por los argentinos

La moda no escapa a los tatuajes y es que en Argentina como en el mundo entero, existen tendencias que marcan determinados momentos históricos. Así, los modelos de tatuajes elegidos en los años 80 no son los mismos que elegimos hoy, aunque persisten algunos clásicos que no pasan de moda.

Es tal el fanatismo argentino por la tinta que hasta los que más temen a las agujas se someten a sesiones muy largas de tatuajes. Si preguntamos a las personas qué significa el dibujo que tienen en la piel, muchos dirán que simboliza algo emocional y profundo, mientras que muchos otros simplemente responderán ''no sé, solo me gustó''.