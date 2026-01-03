Esto es lo que tenés que hacer con tus geranios en verano para que se mantengan vigorosos los 365 días del año

geranio en maceta Aprendé a cuidar tus geranios en verano.

Los síntomas visibles de este deterioro incluyen un amarillamiento progresivo de las hojas y una pérdida de turgencia en los tallos, que se vuelven blandos. Mantener la tierra encharcada es sentenciar a la planta a largo plazo.

Para evitar la muerte por exceso de hidratación, debemos poner en práctica técnicas sencillas pero infalibles. Antes de verter agua, evaluar la humedad del sustrato introduciendo un palillo en la tierra: si este sale con restos de sustrato adheridos, significa que aún hay humedad suficiente, solo se debe regar cuando el palo salga limpio.

Es fundamental entender que aunque en verano los geranios requieren una hidratación constante, esta debe ser moderada. La clave no es esperar a que toda la tierra se deshidrate, sino vigilar que la capa superior no esté saturada.

geranio Descubrí la importancia del riego controlado de los geranios en verano.

Por otro lado, más allá del riego de esta planta, también es importante tener en cuenta otros cuidados para el geranio: