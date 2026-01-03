Esto es lo que tenés que hacer con tus geranios en verano para que se mantengan vigorosos los 365 días del año

El geranio es, sin duda, una de las plantas más emblemáticas de la jardinería doméstica, valorada por su resistencia y su capacidad de floración. Sin embargo, su robustez esconde una sensibilidad específica que a menudo es ignorada. A continuación, aprenderás lo que tenés que hacer con esta especie en verano para que estalle de flores todo el año.
Cómo cuidar un geranio en verano para estimular su floración
Un grave error que muchas personas suelen cometer en el cuidado del geranio está vinculado con la gestión del agua en el sustrato. En concreto, el problema más frecuente pasará por permitir que la tierra permanezca saturada de agua después de cada riego.
El exceso de humedad actúa como el principal enemigo de los geranios. La razón técnica reside en la morfología de sus raíces, las cuales requieren de un entorno altamente aireado. Cuando el sustrato se encharca de forma persistente, se produce una falta de oxígeno que deriva en la pudrición radicular.
Los síntomas visibles de este deterioro incluyen un amarillamiento progresivo de las hojas y una pérdida de turgencia en los tallos, que se vuelven blandos. Mantener la tierra encharcada es sentenciar a la planta a largo plazo.
Para evitar la muerte por exceso de hidratación, debemos poner en práctica técnicas sencillas pero infalibles. Antes de verter agua, evaluar la humedad del sustrato introduciendo un palillo en la tierra: si este sale con restos de sustrato adheridos, significa que aún hay humedad suficiente, solo se debe regar cuando el palo salga limpio.
Es fundamental entender que aunque en verano los geranios requieren una hidratación constante, esta debe ser moderada. La clave no es esperar a que toda la tierra se deshidrate, sino vigilar que la capa superior no esté saturada.
Por otro lado, más allá del riego de esta planta, también es importante tener en cuenta otros cuidados para el geranio:
- Luz: el geranio demanda al menos seis horas de sol directo para florecer con fuerza, aunque se beneficia de una sombra parcial durante las horas de calor extremo para evitar el estrés térmico.
- Maceta: la elección del recipiente es vital. Debe poseer orificios de drenaje despejados y evitarse el uso de platos que acumulen agua estancada.