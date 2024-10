Este es el mayor arrepentimiento de las personas antes de morir, según Harvard

¿De qué se arrepienten las personas antes de morir?

De acuerdo con la Universidad de Harvard, la mayoría de las personas expresaba un pesar común: "Desearía haber tenido el coraje de vivir una vida fiel a mí mismo, no la vida que otros esperaban de mí". Este arrepentimiento se refiere a las decisiones no tomadas por miedo a la desaprobación, la conformidad social o las expectativas ajenas.

Otras de las expresiones que se repetían se encontraban las siguientes: “Ojalá no hubiera trabajado tanto”; “Ojalá hubiera pasado más tiempo con mi familia” y “ojalá no me hubiera preocupado tanto”, entre muchas otras.