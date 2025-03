Estas son las 4 razones que explican por qué los mosquitos pican a algunas personas más que a otras

mosquitos.jpg

¿Por qué algunas personas son más llamativas para los mosquitos que otras?

Un estudio publicado en la Revista Cell en 2022 estudió durante varios años a personas que resultaban llamativas para los mosquitos y en temporadas donde estos insectos aparecen con frecuencia, experimentaban un mayor número de picaduras que otras personas. Durante años, este interrogante ha producido diversos supuestos y especulaciones.

Los resultados sirvieron para desmentir las creencias sobre las picaduras de mosquitos. Muchas personas asocian este fenómeno con el grupo sanguíneo y algunos rasgos de la alimentación. El estudio demostró que factores como el embarazo, infecciones por el parásito de la malaria y el consumo de cerveza, resultan atractivos para estos insectos.

Las personas que suelen tener mayor número de picaduras, casualmente son personas que generan niveles más altos de ácidos carboxílicos, un compuesto químico presente en la piel. Las personas analizadas presentaban un nivel más elevado de ácido pentadecanoico, heptadecanoico y nonadecanoico, sustancias que en conjunto resultan atractivas para los mosquitos.

Las personas que no suelen presentar picaduras de mosquitos no son personas repelentes, simplemente no tienen en su piel estos compuestos atrayentes.

Lo dice la ciencia: 4 razones por las cuales los mosquitos pican más a algunas personas que a otras

Por otra parte, un estudio presentado en National Center for Biotechnology Information, titulado Variability in human attractiveness to mosquitoes, llegó a la conclusión de que existen 4 razones científicas por las cuales los mosquitos pican más a ciertas personas.

