Estalló la guerra: el municipo de Mar del Plata quiere tomar el control de las playas de Punta Mogotes

MdP Punta Mogo 2.jpg

En la actualidad el complejo de Punta Mogotes está administrado en un 70% por la provincia de Buenos Aires y en un 30% por el Municipio de General Pueyrredón y que existe un convenio que estipula que se puede rescindir el contrato cuando se pague la deuda mencionada de 14 billones de pesos que buscan saldar desde la intendencia local.

►TE PUEDE INTERESAR: Remuneran con 12.000 dólares a quienes se atrevan a vivir en este pueblo de Estados Unidos

El estado actual de Punta Mogotes

Durante la conferencia de prensa, Montenegro se refirió al estado actual de Punta Mogotes: “Hoy es un lugar lleno de carpas, abandonado, estancado y triste”.

Y agregó: “No es novedad el crecimiento de General Pueyrredón, y Mogotes, con sus 3 kilómetros de playa, queremos que sea el centro de la zona sur. No queremos que tenga el mismo abandono de la Rambla, administrada en despachos de La Plata, por gente que no es de la ciudad y no entiende de las necesidades de los marplatenses”.

Cómo es el complejo de Punta Mogotes

Embed

El complejo de Punta Mogotes cuenta con 24 balnearios que están distribuidos a lo largo de unos 3 kilómetros de playa, en la zona sur de Mar del Plata, y que son muy visitados durante los turistas en el verano, aunque durante gran parte del año se encuentran cerrados.

►TE PUEDE INTERESAR: Habilitaron el Paso Cristo Redentor tras la suspensión por pedido de las autoridades chilenas

Además de las pintorescas playas, Punta Mogotes cuenta con una infraestructura completa que incluye estacionamientos, espacios verdes, juegos y también un paseo costero. Todos los balnearios tienen vestuarios y duchas e incluso algunos cuentan con canchas de vóley, fútbol, pádel y piletas de agua dulce.