Especialistas en discapacidad alertaron por el corte de la cadena de pagos de las prepagas

PROTESTA- PRESTADORES DISCAPACIDAD- 2- CASA DE GOBIERNO.jpg Los especialistas en discapacidad denunciaron que desde junio no reciben los pagos de obras sociales nacionales. Pese a que Nación asegura que sí canceló los honorarios. Foto: Matías Pascualetti

En medio del conflicto entre las prepagas y el gobierno nacional

Por prestación, el arancel ronda los $4.000 pero se liquida a tres meses, indicaron los agentes afectados, que buscaban visibilizar el reclamo en la sociedad mendocina.

El sector le factura a las obras sociales nacionales y prepagas, que reciben los fondos de la Superintendencia de Salud y estas son las que cancelan los servicios. "Esto viene hace mucho. Nadie puede sostener trabajar y no cobrar. Se tiene que modificar la modalidad de la prestación y por eso se está presionando a nivel nacional para que se cambie la ley", recalcó.

A la protesta también se sumaron los acompañantes terapéuticos, quienes comentaron que la hora de trabajo está valuada en $900 y exigieron que se actualice acorde a la inflación.

Familiares de personas con discapacidad acompañaron el reclamo. Es el caso de Ariel Guevara, que es papá de una niña con trastornos en el lenguaje.

"Es desconcertante lo que está pasando. Hoy no sabemos si nuestra hija va a tener los tratamientos o no y no sabemos cómo va a seguir la semana. Necesita ir a terapia y si no lo cubriera la obra social, nosotros no lo podríamos pagar. Nosotros nos vemos perjudicados porque no sabemos si nuestra nena va a quedar a la deriva", relató Ariel.

Los especialistas explicaron que están en medio de un conflicto entre las obras sociales y prepagas y el Gobierno nacional, porque mientras el último aduce que ya hizo los pagos, las coberturas médicas sostienen que no han recibido los honorarios para cancelar a los profesionales.

