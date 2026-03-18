Escribió un libro sobre el duelo y la condenaron por asesinar a su esposo

“Kouri Richins es una persona intensamente ambiciosa. Es alguien que asume riesgos. Había una forma de seguir adelante: Eric tenía que morir”, aseguró el fiscal Brad Bloodworth cuando tuvo que explicar por qué una joven madre debía ser declarada culpable de haber asesinado a su ex marido.
Todo comenzó cuando Eric Richins fue encontrado muerto en la casa de su pareja en Kamas, Utah, en la madrugada del 4 de marzo de 2022. Una autopsia reveló que tenía aproximadamente cinco veces la dosis letal de fentanilo en su organismo.
En teoría, Kouri decidió atentar contra la vida de su ex pareja debido a que contaba con una relación extramarital con otro hombre y adeudaba millones de dólares. Sin embargo, todo iba bien hasta que un año después de la muerte de Eric, Kouri Richins publicó un libro infantil para ayudar a sus tres hijos a sobrellevar el duelo por la pérdida de su padre.
Semanas después de aparecer en un programa de televisión local para promocionar su libro, fue arrestada y acusada de homicidio con agravantes en relación con su muerte.
Durante el juicio, el jurado vio decenas de mensajes de texto afectuosos entre Richins y quien era entonces su novio, Robert Josh Grossmann, incluidos algunos en los que la mujer decía que soñaba con su futuro juntos, aunque Grossmann declaró que esa posibilidad era más fantasía que realidad.
Además, la cantidad de fentanilo encontrada en su organismo, dijo Bloodworth, "muestra que Kouri Richins quería que Eric no solo muriera, sino que muriera completamente", aseguran los documentos fiscales.
En su alegato final del lunes, el fiscal Bloodworth dijo que Kouri Richins utilizó las bebidas para administrar las drogas mortales a su esposo. En teoría, el hombre habría consumido un cóctel Moscow Mule y un trago de lemon drop.
¿Qué ocurrirá ahora con Kouri Richins?
La mujer podría ser condenada a cadena perpetua sin libertad condicional, la pena máxima por el cargo de homicidio. La lectura de su sentencia está prevista para el 13 de mayo.