Escribió un libro sobre el duelo y la condenaron por asesinar a su esposo

Semanas después de aparecer en un programa de televisión local para promocionar su libro, fue arrestada y acusada de homicidio con agravantes en relación con su muerte.

Durante el juicio, el jurado vio decenas de mensajes de texto afectuosos entre Richins y quien era entonces su novio, Robert Josh Grossmann, incluidos algunos en los que la mujer decía que soñaba con su futuro juntos, aunque Grossmann declaró que esa posibilidad era más fantasía que realidad.

Además, la cantidad de fentanilo encontrada en su organismo, dijo Bloodworth, "muestra que Kouri Richins quería que Eric no solo muriera, sino que muriera completamente", aseguran los documentos fiscales.

Kouri Richins 2 Kouri Richins, la mujer podría arriesgar la pena máxima por el cargo de homicidio.

En su alegato final del lunes, el fiscal Bloodworth dijo que Kouri Richins utilizó las bebidas para administrar las drogas mortales a su esposo. En teoría, el hombre habría consumido un cóctel Moscow Mule y un trago de lemon drop.

¿Qué ocurrirá ahora con Kouri Richins?

La mujer podría ser condenada a cadena perpetua sin libertad condicional, la pena máxima por el cargo de homicidio. La lectura de su sentencia está prevista para el 13 de mayo.