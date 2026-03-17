La realidad, una vez más, superó a la ficción en Chubut. Lo que debía ser un traslado de rutina de un preso bajo estricta vigilancia, terminó en un escándalo y una cacería humana. Fernando Darío Cárdenas, conocido como “El Loco”, es un asesino que logró escaparse de manera insólita, dejando interrogantes sobre los protocolos de seguridad.
El preso asesino que utilizó la mejor artimaña para escapar: lo buscan hasta debajo de las piedras
Una fuga de película protagonizó un preso cuando visitaba a un psicólogo fuera de la cárcel. Se trata de un asesino condenado muy peligroso
El caso del preso de 49 años que se encuentra prófugo en Trelew, no deja de asombrar, sobre todo por la manera que empleó para evadir los controles de seguridad tras salir momentáneamente de la cárcel y ser uno de los hombres más buscados en Chubut por estas horas.
El asesino estaba alojado en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP). Según informaron fuentes policiales, fue trasladado a un consultorio externo en la ciudad de Trelew. Mientras se encontraba en sesión con el profesional, el preso saltó por una de las ventanas. Una vez en la calle, se habría subido a una moto SKUA 125 color blanca, conducida por un cómplice.
Asesino se dio a la fuga: una salida con final anunciado
Fernando Darío Cárdenas no es un preso cualquiera. En 2024 fue sentenciado a 15 años de cárcel por ser declarado como el asesino de Alexis Sena, en un crimen que conmocionó a todo Chubut, sobre todo por el nivel de violencia.
Pese a su peligrosidad del preso y al monto de la pena, un juez de Chubut autorizó que el detenido fuera trasladado desde su lugar de alojamiento hasta un consultorio psicológico externo en el centro de Trelew.
Según confirmaron fuentes policiales, “El Loco” aprovechó un descuido o una falla en el anillo de seguridad durante la consulta para ganar la calle. Desde ese momento, se activó un protocolo de “cerrojo” en las salidas de la ciudad y rutas aledañas, pero hasta el momento el resultado ha sido negativo.El perfil de un asesino peligroso que busca todo Chubut.
Quién es este hombre que hoy es el más buscado de la Chubut
- Condena: 15 años de prisión por homicidio.
- El crimen: el asesinato de Alexis Sena, un caso que lo marcó como un sujeto de conducta impredecible y violenta.
- El prontuario: con antecedentes que justifican su apodo, Cárdenas es descrito por los investigadores como alguien que conoce el terreno y posee una red de contactos que podría estar facilitando su ocultamiento.
Escándalo y sospechas por la huida del preso
La fuga de Cárdenas no solo genera temor en la población, sino que abre una grieta en el sistema judicial y penitenciario. La pregunta que circula en los pasillos de los tribunales de Chubut es una sola: ¿por qué un condenado por homicidio con una pena tan alta asistía a un consultorio externo en lugar de recibir atención profesional dentro del penal?
La fiscalía ya ha comenzado a investigar la responsabilidad de los efectivos que integraban la custodia, mientras que la División de Investigaciones (DDI) trabaja contrarreloj analizando cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir su ruta de escape.