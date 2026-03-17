El preso asesino que utilizó la mejor artimaña para escapar: lo buscan hasta debajo de las piedras

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Asesino se dio a la fuga: una salida con final anunciado

Fernando Darío Cárdenas no es un preso cualquiera. En 2024 fue sentenciado a 15 años de cárcel por ser declarado como el asesino de Alexis Sena, en un crimen que conmocionó a todo Chubut, sobre todo por el nivel de violencia.

Pese a su peligrosidad del preso y al monto de la pena, un juez de Chubut autorizó que el detenido fuera trasladado desde su lugar de alojamiento hasta un consultorio psicológico externo en el centro de Trelew.

Según confirmaron fuentes policiales, “El Loco” aprovechó un descuido o una falla en el anillo de seguridad durante la consulta para ganar la calle. Desde ese momento, se activó un protocolo de “cerrojo” en las salidas de la ciudad y rutas aledañas, pero hasta el momento el resultado ha sido negativo.El perfil de un asesino peligroso que busca todo Chubut.

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Quién es este hombre que hoy es el más buscado de la Chubut

Condena: 15 años de prisión por homicidio.

El crimen: el asesinato de Alexis Sena, un caso que lo marcó como un sujeto de conducta impredecible y violenta.

El prontuario: con antecedentes que justifican su apodo, Cárdenas es descrito por los investigadores como alguien que conoce el terreno y posee una red de contactos que podría estar facilitando su ocultamiento.

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Escándalo y sospechas por la huida del preso

La fuga de Cárdenas no solo genera temor en la población, sino que abre una grieta en el sistema judicial y penitenciario. La pregunta que circula en los pasillos de los tribunales de Chubut es una sola: ¿por qué un condenado por homicidio con una pena tan alta asistía a un consultorio externo en lugar de recibir atención profesional dentro del penal?

La fiscalía ya ha comenzado a investigar la responsabilidad de los efectivos que integraban la custodia, mientras que la División de Investigaciones (DDI) trabaja contrarreloj analizando cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir su ruta de escape.