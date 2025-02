Es oficial, Apple TV+ llega a teléfonos Android: ¿cómo instalar la aplicación de streaming?

image.png Apple TV+ está disponible para teléfonos y tablets Android.

De hecho, aquellos que tenían un teléfono con sistema operativo de Google, solo podían acceder a este servicio de streaming a partir del navegador, perdiéndose distintas herramientas que son exclusivas de la aplicación. Sin embargo, esto cambia desde hoy, tras el lanzamiento oficial de Apple TV+ para celulares con Android en distintos países de Latinoamérica y también, lógicamente, en Estados Unidos.

Lionel Messi y Ted Lasso arriban a teléfonos Android

Tras el anuncio hecho por Apple, se confirmó que los dispositivos Android podrán disfrutar de una amplia oferta en streaming. Si eres fanático de Lionel Messi y te atrapa la MLS (Major League Soccer), Apple TV+ es la plataforma indicada para ti, ya que ofrece una cobertura exclusiva de esta liga. Además, los suscriptores pueden disfrutar de programas deportivos como Friday Night Baseball y Sunday Night Soccer.

image.png Ahora podrás ver la MLS en tu teléfono Android.

Por otro lado, la plataforma de streaming de Apple también tiene un gran abanico de series y películas originales, incluyendo títulos populares como Ted Lasso, Severance y The Morning Show, como así también films galardonados como CODA y Killers of the Flower Moon.

Al igual que sucede con dispositivos con iOS, los teléfonos y las tablets Android podrán ver contenido en línea y descargar series y películas para ver sin conexión a internet.