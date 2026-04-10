¿Es mejor tener una freidora de aire en casa o un horno eléctrico?

Para saber qué electrodoméstico conviene comprar, primero hay que conocer las características de cada uno para, finalmente, elegir el que mejor se adapte a tu casa y tu cocina.

Características de la freidora de aire

La freidora de aire es un electrodoméstico que cocina por convección mediante la circulación rápida del aire caliente. Se utiliza para cocinar todo tipo de alimentos, siempre y cuando encajen bien en su fuente principal.

La freidora de aire ofrece una cocina saludable que reduce hasta un 80% el uso de grasa o aceite, logrando alimentos crujientes, pero no llenos de grasa.

Cocinar freidora de aire Quizás su precio es un poco más elevado que el del horno eléctrico convencional.

Este aparato cocina muy rápido los alimentos, no ocupa mucho espacio en la cocina de casa, es bastante limpio y fácil de desengrasar y es un electrodoméstico bastante seguro.

¿Cuáles son las cualidades del horno eléctrico?

El horno eléctrico, a diferencia de la freidora de aire, cocina mediante resistencias que generan calor seco y uniforme. Se instala muy fácilmente.

El horno no pesa casi nada, decora muy bien los espacios y tiene un compartimento amplio que permite cocinar diferentes alimentos al mismo tiempo.

Horno eléctrico La temperatura se puede controlar simplemente girando una perilla, se limpia sin complicaciones y es un poco más económico.

Tiene varias funciones, dependiendo del modelo, que permiten tostar, hornear, cocinar con grill y asegurarte de que la comida se cocina uniformemente.

¿Es mejor tener un horno eléctrico o una freidora de aire?

Esta pregunta se responde pensando en tus necesidades, en el espacio que tienes en casa y en el dinero con el que cuentas para comprar el electrodoméstico.

La freidora de aire es ideal si necesitas cocinar rápido, pero porciones pequeñas. El horno eléctrico es perfecto para cocinar rápido varios tipos de alimentos y mayores cantidades de comida en simultáneo.

El horno consume más energía porque requiere precalentado y la freidora de aire alcanza temperaturas altas en menos tiempo. La freidora de aire es para comidas más crujientes y el horno es ideal para cocciones uniformes, horneados en cantidad y gratinados.