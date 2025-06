Es el último teléfono que Samsung lanzó al mercado y ya lo consideran "el gran fracaso" de 2025

En concreto, la empresa asegura que durante los primeros tres meses cualquier teléfono nuevo rompe récords en ventas, sin embargo, con el Galaxy S25 Edge no ha sucedido algo parecido durante las primeras semanas de su lanzamiento, considerándose así “el gran fracaso” de 2025.

De acuerdo a lo informado por el medio especializado AndroidPolice, Samsung ya está al tanto de la falta de interés por parte de los potenciales clientes, por lo que decidió reducir la producción de estos teléfonos para evitar seguir perdiendo dinero.

telefono samsung galaxy s25 edge.jpg Samsung deberá enfocar su infraestructura en identificar las razones del fracaso.

De hecho, en un principio, los modelos Edge iban a llegar para reemplazar a los Plus (estaba planificado lanzar el Galaxy S26 Edge en lugar del Galaxy S26 Plus), por lo que Samsung deberá reorganizarse, conocer por qué razones la línea Edge no es la preferencia por parte de los usuarios y solucionar los posibles problemas.

Esto también modifica los planes a futuro de Samsung, ya que se encontraba desarrollando los Galaxy Z Fold 7 y Flip 7 para el mercado norteamericano. Esto significa que se acelerarán los tiempos de fabricación de sus teléfonos plegables y podrían llegar a Estados Unidos y Latinoamérica antes de lo previsto.