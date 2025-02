Entró a robar a una casa una bicicleta pero la familia lo atacó a golpes y palazos

Pero, sus fuerzas le jugaron una mala pasada: la revoleó una vez y la bici rebotó contra las rejas. Probó de nuevo con la misma suerte e intentó una tercera vez. El resultado fue el mismo: la bici le volvía a caer encima.

La insólita secuencia, que fue filmada por una cámara de seguridad que estaba dentro del domicilio, se completa con la corrida de Martina, una joven de 17 años, que en paños menores salió corriendo desde su habitación y atacó al delincuente por la espalda.

"Estaba estudiando cuando escuché ruidos raros en el patio. Primero pensé que era un gato, pero el ruido era muy fuerte y cuando me asomé, vi que el tipo me quería llevar la bicicleta. No sé, mi reacción fue correr hacia él e impedirlo", contó la joven.

El momento de tensión se vivió con el ladrón queriéndose trepar a la reja para huir, y Martina pegándole con los puños y dándole patadas para que no lo haga.

En medio de los forcejeos, se sumó a la acción, la madre de la joven quien también comenzó a atacar al delincuente. Y segundos más tarde, la escena la completó el abuelo de Martina que intentó detener al ladrón con palazos en la espalda. Lo atacó con un secador de piso.

"Él me gritaba, déjenme, déjenme, ya está. Pero mucho no escuché porque estaba con una bronca bárbara porque se quería llevar mi bicicleta", contó indignada Martina.

Finalmente, el ladrón logró escaparse por los techos.