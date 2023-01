►TE PUEDE INTERESAR: Pese a la burocracia trasandina, casi 30.000 mendocinos cruzaron a Chile entre 23 y el 30 diciembre

Los médicos y las enfermeras del hospital Teodoro Schestakow, el centro asistencial más importante del sur mendocino, también participaron de este acontecimiento

Un bebé muy esperado

Valentín con gorrito.jpg Pensativo. Valentín Alejandro Herrera, es el primer bebé del 2023 y parece haberlo tomado con tranquilidad

Lucas Herrera, el papá de Valentín, contó a Diario UNO que su bebé fue muy buscado y esperado.

Hace 9 años que estamos en pareja con Alejandra, y cuando nos decidimos a ser papás, no fue tan fácil, Valentín se hizo rogar un poco Hace 9 años que estamos en pareja con Alejandra, y cuando nos decidimos a ser papás, no fue tan fácil, Valentín se hizo rogar un poco

Sin embargo, al momento de nacer, no se hizo esperar, más bien se adelantó dos semanas. La fecha que les había dado el médico era desde el 11 de enero en adelante, pero Valentín decidió venir antes, a ver cómo era esto de vivir y se encontró con toda la prensa detrás de él.

Un largo 31 de enero en el Schestakow

Para Lucas, que trabaja en un taller de mecánica pesada, el último día del 2022 comenzó tranquilo.

Valentín y alejandra.jpg Alejandra Mateo (31) la mamá de Valentín, pasó un duro trabajo de parto, desde las 9 de la mañana del 31 de diciembre, hasta las 0.19 del 1 de enero

Me levanté y me fui a trabajar, a las 8.30 de la mañana, como siempre. Pero una de mis jefas me llamó a las 9.30 de la mañana para decirme que mi esposa estaba en el hospital Me levanté y me fui a trabajar, a las 8.30 de la mañana, como siempre. Pero una de mis jefas me llamó a las 9.30 de la mañana para decirme que mi esposa estaba en el hospital

Desde esa hora y hasta las 12 de la noche duró el trabajo de parto de Alejandra, que ya se había levantado con pérdidas, pero que rompió bolsa en el Schestakow.

Estuvimos todo el día acá, yo solo me volví a mi casa para buscar unas cosas que nos hacían falta y después ya nos quedamos los dos Estuvimos todo el día acá, yo solo me volví a mi casa para buscar unas cosas que nos hacían falta y después ya nos quedamos los dos

Eso hasta las 24, porque después los que se quedaron fueron los tres.

La fama repentina de Valentín

Lucas contó que nadie de la familia imaginó que Valentín iba a ser el primer bebé mendocino del 2023. De hecho solo un conocido de él dijo en algún momento que iba a ser el primer bebé del año.

Valentín solo.jpg

Pero ni Lucas ni su esposa lo supusieron. Hasta que el médico que atendió el parto, Gonzalo Herrera, le tomó los datos y le dijo que quizás fuera el primero de los bebés nacidos en la provincia en los primeros minutos del 2023.

Yo pensé que no iba a ser el primero, hasta que el doctor nos dijo que le habían avisado que Valentín fue el primer mendocino del 2023. Fue una gran emoción para nosotros, aunque lo único que realmente nos importa es que esté bien y sano Yo pensé que no iba a ser el primero, hasta que el doctor nos dijo que le habían avisado que Valentín fue el primer mendocino del 2023. Fue una gran emoción para nosotros, aunque lo único que realmente nos importa es que esté bien y sano

Quienes recibieron al primer bebé del año

Además de su familia, a Valentín Alejandro lo recibieron el médico Gonzalo Herrera, la obstetra Natalia Molina y la ginecóloga Lucía Vega.

primer bebé 2023 ok.jpg

Además, estuvieron presentes las enfermeras Berenice Frigolé y Cintia Tapia.