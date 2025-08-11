Durante casi una década, este volcán estuvo activo, transformando el paisaje y las comunidades cercanas. Su estudio aportó valiosos conocimientos sobre la actividad volcánica y sigue siendo un símbolo poderoso de la fuerza y la renovación constante de la naturaleza en la región en América Latina.

En medio de un campo de maíz en América Latina emergió el volcán más joven del mundo

Según el Gobierno de México, el volcán Paricutín es un volcán monogenético ubicado en México, específicamente en el estado de Michoacán. Es famoso por ser el volcán más joven del mundo cuyo nacimiento fue presenciado y documentado por personas modernas. Surgió repentinamente en 1943 en medio de un campo de maíz y estuvo activo durante casi una década, hasta 1952.