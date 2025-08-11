En medio de un campo de maíz en América Latina emergió el volcán más joven del mundo

En América Latina ocurrió un fenómeno natural extraordinario: el surgimiento del volcán más joven del mundo en medio de un campo de maíz. Este evento, presenciado y documentado por personas comunes y científicos, cambió para siempre la forma en que entendemos la formación volcánica.
