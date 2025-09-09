En la pintura, los dedos cercanos entre Dios y el hombre revelan un significado que trasciende lo artístico: la unión entre lo divino y lo humano, el instante en que la vida y la energía espiritual se manifiestan en la figura de Adán. Te contamos exactamente se trata.

La creación de Adán (1) Miguel Ángel y el significado de un dedo que une mundos.

En la pintura de Miguel Ángel, los dedos cercanos entre Dios y el hombre poseen un revelador significado

En la pintura de Miguel Ángel, el detalle de los dedos cercanos entre Dios y Adán guarda un significado esencial. Dios extiende su mano con energía, transmitiendo la chispa de la vida, mientras que Adán aparece relajado, con el dedo apenas levantado. El significado de esta escena sugiere que el don divino está siempre disponible, pero corresponde al hombre decidir si estira el dedo para alcanzarlo.