En el Muelle de San Blas es una canción basada en hechos reales: cuál es la historia detrás

"Ella despidió a su amor" comienza la famosa canción de Maná, "En el Muelle de San Blas", para contar una historia de amor, tristeza y esperanza. Aunque muchas personas creen que solo es una letra que acompaña la música, la mujer realmente existió.
Esta canción fue uno de los éxitos más grandes de la banda y formó parte del quinto álbum del grupo lanzado en 1997. Sin embargo, no es una simple letra que se inventó, pues se trata de una conmovedora historia real.
La historia detrás de la canción "En el Muelle de San Blas"
La canción cuenta la vida de una mujer que se queda años esperando en ese lugar a que su amado regrese de un viaje en barco, sin saber que él falleció. Esa mujer cuyo nombre era Rebeca Méndez Jiménez, era más conocida como "la loca del muelle de San Blas".
La triste historia de la mujer comienza en el año 1971, cuando ella y un pescador llamado Manuel planearon casarse y celebrar su amor. Pero unos días antes de la boda, él se tenía que ir a trabajar en alta mar; partió en su barco, pero la tragedia alcanzaría a la pareja: “Ella despidió a su amor. Él partió en un barco en el muelle de San Blas. Él juró que volvería”, acota la canción de Maná.
Pero nunca volvió. Él murió en aquel barco a raíz de una tormenta tropical y ella se quedó esperándolo para poner el sí en el casamiento. Los planes cambiaron. Rebeza comenzó a vagar por la playa El Borrego, esperando a su amor, quien nunca volvió.
Pasaron los años y ella aún lo esperaba en el muelle, incluso quisieron llevarla al manicomio por estar loca de amor. Según se dice, tuvo dos relaciones y se tornaron violentas.
Su historia se hizo tan popular, que en 2016 su hija publicó un libro titulado "La novia del muelle: Vínculos de sangre" donde narra y detalla su vida, esperando a un amor que se perdió en medio del mar.
En pocas palabras
- Canción icónica: La historia de Maná en el Muelle de San Blas se basa en un hecho real.
- Amor y espera: Rebeca Méndez Jiménez esperó en el muelle el regreso de su amor, un pescador llamado Manuel.
- Tragedia y legado: Él murió en alta mar, y su espera se convirtió en una historia conocida, relatada incluso en un libro.