En el Muelle de San Blas es una canción basada en hechos reales: cuál es la historia detrás

La triste historia de la mujer comienza en el año 1971, cuando ella y un pescador llamado Manuel planearon casarse y celebrar su amor. Pero unos días antes de la boda, él se tenía que ir a trabajar en alta mar; partió en su barco, pero la tragedia alcanzaría a la pareja: “Ella despidió a su amor. Él partió en un barco en el muelle de San Blas. Él juró que volvería”, acota la canción de Maná.

El Muelle de San Blas y la estatua de la mujer.

Pero nunca volvió. Él murió en aquel barco a raíz de una tormenta tropical y ella se quedó esperándolo para poner el sí en el casamiento. Los planes cambiaron. Rebeza comenzó a vagar por la playa El Borrego, esperando a su amor, quien nunca volvió.

Pasaron los años y ella aún lo esperaba en el muelle, incluso quisieron llevarla al manicomio por estar loca de amor. Según se dice, tuvo dos relaciones y se tornaron violentas.

Su historia se hizo tan popular, que en 2016 su hija publicó un libro titulado "La novia del muelle: Vínculos de sangre" donde narra y detalla su vida, esperando a un amor que se perdió en medio del mar.