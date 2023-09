En el aniversario de FM Una, Silvia Freire regaló otra forma de mirar "la piedra en el zapato"

Cientos de lectores la siguen por el país, adonde lleva sus charlas y talleres basados en los pilares del crecimiento personal, la autoayuda y la espiritualidad.

silvia-freire-radio-week-fm una-01.jpg Silvia Freire, motivadora y conferencista, eligió el cumpleaños de FM Una para presentar su último libro y le regaló a los oyentes grandes reflexiones de la vida.

"No puedo explicar cómo llegan las personas a mí, ni yo misma sé cómo lo hacen. El otro día en un taller empezamos a analizar un trabajo y al cabo de 20 minutos parecía que habían pasado dos horas. Esas experiencias de estar más allá del tiempo, más allá de todo lo que parece existir es algo maravilloso que lo vive solamente el que se encuentra y se lo permite", sostuvo Freire como conductora de su programa radial "Saltan Chispas".

Y reveló que su frase de cabecera, proveniente de la Biblia, reza: "Dejar que los niños vengan a mí y siempre que la interpreto y creo que Jesús lo dice, me está queriendo decir, dejá que tu niño interior, que lo más puro en vos, que tu inocencia se comunique conmigo. Yo lo hago desde ahí".

silvia-freire-radio-week-fm una-02.jpg El Mod Hotels recibió a los oyentes de radio Una para participar de esta charla especial, de la mano de Silvia Freire.

Bajo la misma intención de ayudar a otros con sus padecimientos desde otra óptica, también hizo su incursión en el teatro a través de la interpretación de las constelaciones del público, propuesta que ya tuvo cientos de espectadores.

silvia-freire-radio una.jpg El equipo de Radio Una celebrando un año más al aire con contenidos para llegar al corazón.

Hace muy poco, Freire estuvo siguiendo muy de cerca uno de los casos que conmovieron a los argentinos, como fue la salud de Silvina Luna. Al igual que la modelo, el marido de Silvia, estuvo en el mismo hospital y allí coincidieron en el centro asistencial, donde se hicieron confidentes.

Freire dijo en una entrevista con Pamela David que Silvina tenía una fuerza infinita. "La conocí en El show del problema y ella creía mucho en el karma. Era muy buena compañera y muy espiritual", recordó.

Silvia Freire con Diario UNO

En tiempos de tanta incertidumbre que vive la Argentina, de crisis económica y de la complejidad del día a día para tantas personas, la escritora y conferencista Silvia Freire apuesta a su fórmula infalible que lleva practicando hace tantos años: cambiar la forma de mirar y de concebir un problema.

Antes de su charla para la audiencia de FM Una, en el contexto de Radio Week, que se realizó este jueves en Mod Hotels, dialogó con Diario UNO y admitió: "Lo que hago es mostrarle la salida a la gente con la piedra en el zapato, lo que no están viendo porque están de espaldas".

Luego de estar varios días disfrutando de los paisajes de Mendoza y la montaña en su motorhome, con el que emprendió viaje hace algún tiempo, desde que perdió al amor de su vida, aseguró: "Mi niña interior, que es una loca, que es una creativa, es a la que le di permiso para que saliera del velorio y fuera a comprar un motorhome. Esa nena me dijo: 'yo te voy a llevar a pasear a vos y a tu marido, que ya no tiene cuerpo, que ya no tiene miedo, que ya no tiene límites y que no tiene fronteras'".

Silvia Freire- aniversario Una.jpg Silvia Freire dialogó con Diario UNO y Canal 7 en una tarde muy especial para FM Una. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Con esta experiencia personal y en este duelo que está transitando es que Freire vino a presentar su último libro, "Resiliente".

Freire explicó que hace 30 años que hace un curso de entrenamiento mental que dice "quiero ver las cosas de otra manera, puedo ver las cosas de otra manera, porque hay otras maneras".

Uno de sus grandes maestros de quien toma parte de su filosofía es Wyne Dyer, autor de Las Zonas Erróneas, a quien trajo en esta cita: "Cuando cambies tu modo de ver, cambiará el mundo".

Y continuó, "por eso lo que yo vengo a regalar es otra manera de mirar lo que te pasa".

La columnista de programas de televisión como El Show del Problema, participaciones en éxitos como Desayuno Americano, A la tarde, Bendita TV, y autora de más de 30 títulos cerró su charla con este medio: "Desde que empecé este camino tuve el sueño de ser un bálsamo, tuve que elegir una afirmación y escribirla 200 veces y elegí ser un bálsamo para la vida de aquel que requiera mi mayor bien".