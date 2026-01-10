En 6 meses la Comuna de Ciudad repavimentó una superficie que equivale a 14 canchas de fútbol

Reconstruir las calles de la Ciudad de Mendoza

El intendente Ulpiano Suarez calificó al Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles como "uno de los más importantes de los últimos años". Y destacó el objetivo de "optimizar la circulación vehicular y peatonal en la Ciudad, caracterizada por su alto flujo diario de tránsito".

“ Superar el 50% de avance de esta iniciativa refleja el compromiso de esta gestión con la movilidad, la seguridad vial y calidad de vida de vecinos, trabajadores y visitantes. Estas obras son una inversión directa en una ciudad más conectada, segura y preparada para el futuro”, manifestó Suarez.

image Obreros de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, en plena tarea de mejoramiento de calles que ya estaban deterioradas

De qué se trata el plan

Desde su puesta en marcha en junio pasado, el plan de mejoramiento de la Ciudad de Mendoza ya completó 80 cuadras de calles que, de acuerdo a la comuna "habían superado su vida útil debido al tránsito constante de vehículos livianos, transporte público y carga urbana".

En conjunto, la obra, con un plazo de 365 días y término previsto para junio de 2026, se dividió en 3 grandes grupos de trabajos, para ejecutar distintos frentes en simultáneo y así reducir tiempos. Así, el mayor avance se dio entre el Centro y la Tercera Sección, con más del 40% del total.

Entre la Quinta y Sexta Sección (Grupo 1), ya se completaron 33 cuadras, incluidas arterias clave como Martín Zapata, Agustín Álvarez, Nicolás Avellaneda y Tiburcio Benegas.

En tanto, el Grupo 2, que comprende sectores del Centro y la Tercera Sección, suma 36 cuadras entre calles como Perú, Gutiérrez, San Luis, Córdoba, Ituzaingó, Buenos Aires y España. Por su parte, el Grupo 3, correspondiente a la Cuarta Sección Este, registra 11 cuadras ejecutadas en arterias como Montecaseros, Tucumán y 9 de Julio.

image Una de las 80 cuadras ya repavimentadas de la Ciudad de Mendoza, que son parte del avance del 57% que registra el plan

Qué calles de la Ciudad ya fueron pavimentadas

Grupo 1 – Total 33 cuadras

• Coronel Rodríguez (entre Arístides Villanueva y Martín Zapata): 2 cuadras.

• Martín Zapata (entre Belgrano y Boulogne Sur Mer): 9 cuadras.

• Agustín Álvarez (de Belgrano a Boulogne Sur Mer): 8 cuadras.

• Nicolás Avellaneda (misma extensión): 8 cuadras.

• Tiburcio Benegas (entre Juan B. Justo y Rufino Ortega): 6 cuadras.

Grupo 2 – Total 36 cuadras

• Perú (entre Pedro Molina y San Lorenzo): 3 cuadras.

• Gutiérrez (entre Belgrano y San Martín): 7 cuadras.

• Federico Moreno (entre Lavalle y Garibaldi): 2 cuadras.

• San Luis (entre San Juan y Montecasero): 4 cuadras.

• Córdoba (entre San Juan e Ituzaingó): 5 cuadras.

• Ituzaingó (entre Urquiza y Buenos Aires): 5 cuadras.

• Buenos Aires (entre Ituzaingó y San Juan): 5 cuadras.

• España (entre Irigoyen y Santa Cruz): 5 cuadras.

Grupo 3 – Total 11 cuadras

• Ituzaingó (entre Coronel Díaz y Esquiú): 2 cuadras.

• Montecaseros (entre Coronel Díaz y Jujuy): 4 cuadras.

• 9 de Julio (Maza y Coronel Plaza): 1 cuadra.

• Tucumán (Videla Castillo y Salta): 4 cuadras.