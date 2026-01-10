La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza encaró a mediados del 2025 un ambicioso plan de repavimentación de calles de la Capital. Y el 2026 trajo resultados auspiciosos: ya registra un un avance del 57%, equivalentes a 80 cuadras de las más de 140 programadas.
En 6 meses la Comuna de Ciudad repavimentó una superficie que equivale a 14 canchas de fútbol
Es parte de un plan de mejoramiento de 143 cuadras, de las que ya se completaron 80. Qué calles de la Ciudad de Mendoza ya están repavimentadas
Se trata de la repavimentación y puesta a punto de más de 169.000 metros cuadrados de calzada, equivalentes a 143 cuadras. Las obras abarcan desde la 1ª a la 6ª Sección, además de arterias del microcentro, zonas de intensa circulación de vehículos.
Para tener una idea del tamaño: eso equivale a más de 14 canchas de fútbol 11.
Reconstruir las calles de la Ciudad de Mendoza
El intendente Ulpiano Suarez calificó al Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles como "uno de los más importantes de los últimos años". Y destacó el objetivo de "optimizar la circulación vehicular y peatonal en la Ciudad, caracterizada por su alto flujo diario de tránsito".
“ Superar el 50% de avance de esta iniciativa refleja el compromiso de esta gestión con la movilidad, la seguridad vial y calidad de vida de vecinos, trabajadores y visitantes. Estas obras son una inversión directa en una ciudad más conectada, segura y preparada para el futuro”, manifestó Suarez.
De qué se trata el plan
Desde su puesta en marcha en junio pasado, el plan de mejoramiento de la Ciudad de Mendoza ya completó 80 cuadras de calles que, de acuerdo a la comuna "habían superado su vida útil debido al tránsito constante de vehículos livianos, transporte público y carga urbana".
En conjunto, la obra, con un plazo de 365 días y término previsto para junio de 2026, se dividió en 3 grandes grupos de trabajos, para ejecutar distintos frentes en simultáneo y así reducir tiempos. Así, el mayor avance se dio entre el Centro y la Tercera Sección, con más del 40% del total.
Entre la Quinta y Sexta Sección (Grupo 1), ya se completaron 33 cuadras, incluidas arterias clave como Martín Zapata, Agustín Álvarez, Nicolás Avellaneda y Tiburcio Benegas.
En tanto, el Grupo 2, que comprende sectores del Centro y la Tercera Sección, suma 36 cuadras entre calles como Perú, Gutiérrez, San Luis, Córdoba, Ituzaingó, Buenos Aires y España. Por su parte, el Grupo 3, correspondiente a la Cuarta Sección Este, registra 11 cuadras ejecutadas en arterias como Montecaseros, Tucumán y 9 de Julio.
Qué calles de la Ciudad ya fueron pavimentadas
Grupo 1 – Total 33 cuadras
• Coronel Rodríguez (entre Arístides Villanueva y Martín Zapata): 2 cuadras.
• Martín Zapata (entre Belgrano y Boulogne Sur Mer): 9 cuadras.
• Agustín Álvarez (de Belgrano a Boulogne Sur Mer): 8 cuadras.
• Nicolás Avellaneda (misma extensión): 8 cuadras.
• Tiburcio Benegas (entre Juan B. Justo y Rufino Ortega): 6 cuadras.
Grupo 2 – Total 36 cuadras
• Perú (entre Pedro Molina y San Lorenzo): 3 cuadras.
• Gutiérrez (entre Belgrano y San Martín): 7 cuadras.
• Federico Moreno (entre Lavalle y Garibaldi): 2 cuadras.
• San Luis (entre San Juan y Montecasero): 4 cuadras.
• Córdoba (entre San Juan e Ituzaingó): 5 cuadras.
• Ituzaingó (entre Urquiza y Buenos Aires): 5 cuadras.
• Buenos Aires (entre Ituzaingó y San Juan): 5 cuadras.
• España (entre Irigoyen y Santa Cruz): 5 cuadras.
Grupo 3 – Total 11 cuadras
• Ituzaingó (entre Coronel Díaz y Esquiú): 2 cuadras.
• Montecaseros (entre Coronel Díaz y Jujuy): 4 cuadras.
• 9 de Julio (Maza y Coronel Plaza): 1 cuadra.
• Tucumán (Videla Castillo y Salta): 4 cuadras.