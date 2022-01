Empresarios de espectáculos reclamaron que en Mendoza se implemente el pase sanitario

"Nueve de cada 10 internados por Covid no están vacunados. No se puede frenar por ellos toda la economía, no solo la relacionada con nuestra actividad que es la noche, la diversión, los casamientos y los cumpleaños. También se verán afectados el turismo y la gastronomía y tantos festivales que se hacen en Mendoza, incluida la Fiesta de la Vendimia", agregó en una nota con Radio Nihuil, entrevistado por Agustina Fiadino.

El empresario contó que "el 31 de diciembre organicé un evento, muy convocante, pero hubo gente que decidió vender la entrada que había comprado con anticipación por un lógico temor frente al rebrote de coronavirus".

En líneas generales la idea es tratar de sostener la situación, siempre y cuando los números no sean preocupantes, tanto los de los contagios como los de internación, que es a lo que se le presta más atención

Seguidamente Martínez se quejó: "Es muy preocupante que el Gobierno no ataque a ese 25% a 30% de la población que se resiste a vacunarse. En estos días tuvimos récords de vacunación en Mendoza, con más de 150 mil personas que fueron a inocularse. Pero fueron casi todos por terceras dosis, no vacunados nuevos".

rodolfo-martinez.jpg Rodolfo Martínez.

"Todos deberían exigir el carnet de vacunación -sumó- como en la Fiesta de la Cerveza o como se hará en el Festival de la Cueca y el Damasco en Santa Rosa. El pase sanitario es una gran medida porque garantiza que todo aquel que ingresa a un lugar tiene menos riesgo de contagiarse".

A modo de ejemplo Rodolfo Martínez explicó que "un conocido restorán de Mendoza tenía vendidas 1.000 entradas para un evento y tuvo que suspenderlo por el brote causado entre su personal por alguien que no se había vacunado".

Ningún problema para implementarlo

El referente de Idear fue consultado sobre quién puede controlar el pase sanitario y respondió rápidamente: "¡Nosotros!. El personal de seguridad está capacitado y así como pide el DNI para verificar la mayoría de edad de las personas en el mismo acto puede pedir el pase sanitario. Logísticamente no hay ningún problema. También se puede pedir cuando se venden las entradas anticipadas"

No estás vacunado, no podés comprar la entrada. Hoy 8 de cada 10 tíckets se venden online. Para nada imposible es controlar. Puede haber alguno que llegue a truchar los datos, pero son los menos

"Preferimos toda la vida pedirlo -insistió- o poner una persona más en el ingreso a tener que cerrar de nuevo. Estuvimos 19 meses cerrados. El pase sanitario no es una cuestión nuestra, es de todo el mundo".

También dijo: "Podés elegir no vacunarte, pero no poner en riesgo al resto de las personas y a la economía".

Finalmente indicó Martínez que "estamos esperando qué nos dicen. Esto es muy reciente porque hasta Navidad venía todo muy bien. Ómicron estaba lejos pero llegó. Es necesario incentivar a que se vacunen a esas personas de 25 a 40 años que son los que más salen a bailar, de vacaciones o a cenar. Y el mejor incentivo es el pase sanitario".