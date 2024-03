Emir Andraos inauguró un centro de deportes municipal en Tunuyán

Andraos se desempeñó en este deporte y llegó a ser profesional en la Liga Nacional. A lo largo de su carrera jugó en Tunuyán, Tiro Club Tunuyán, Municipalidad de Tunuyán, Pellegrini de Tucumán y el Club Mendoza de Regatas. También practicó beach vóley.

Emir Andraos Tunuyán (1).jpg Municipalidad de Tunuyán

Además agradeció el apoyo de la comunidad voleibolística y destacó el compromiso del departamento con este deporte. "Hoy hemos cumplido un sueño, ofreciendo un espacio dedicado a la pasión y el esfuerzo. El vóley es parte de nuestra identidad y este centro será su hogar".

Cancha de Vóley en Tunuyán.jpg Municipalidad de Tunuyán

El jefe comunal destacó que se dejó una capacidad instalada como pocas ciudades del país hay: "Un estadio que tiene condiciones que no sé cuántos en el país hay, en la provincia seguramente que no, y, bueno, me da orgullo ser parte de esto, haber aportado el granito de arena de nuestra gestión para que esto suceda. La educación, el deporte, para mí son fundamentales y, obviamente, en la medida de lo posible seguiremos abriendo oportunidades. Yo quiero una sociedad sana, quiero una sociedad integrada, quiero que realmente aspiremos a logros colectivos y yo creo que en el deporte y en la educación tenemos dos grandes motivos para hacerlo", manifestó.

Vóley en Tunuyán.jpg Municipalidad de Tunuyán

Tras la inauguración y el descubrimiento de placa se llevó adelante un reconocimiento a la trayectoria y la dedicación de distintos formadores del departamento, pioneros en ese deporte. Salvador Bordoy, Rafael Ganem, Daniel Pelletán, José Sancer y Nidia Mestre tuvieron un homenaje a su labor dentro del deporte local.

