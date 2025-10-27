La Empresa Mendocina de Energía S.A. (EMESA), por cuenta y orden de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, convoca a Concurso Público para la provisión, montaje, instalación y puesta en marcha de un sistema fotovoltaico de Generación Distribuida, conectado a la red pública de energía eléctrica, con una capacidad de hasta 400 kWAC (cuatrocientos kilowatts en Corriente Alterna).
Emesa licita un parque solar para el Distrito 33 en la Ciudad de Mendoza
Los pliegos estarán disponibles desde este lunes 27 de octubre. Distrito 33 busca sumarse a acciones de sustentabilidad
El nuevo parque solar estará ubicado en el Distrito 33, en el departamento de Capital, y forma parte de las acciones conjuntas entre el municipio y EMESA para promover el uso de energías renovables y avanzar hacia una ciudad más sustentable. La novedad se conoció este lunes 27 en el Boletín Oficial.
El Distrito 33 es un polo de actividad audiovisual y creativa, administrado por la Ciudad de Mendoza.
Adquisición del Pliego para el parque solar
El valor del Pliego es de $250.000 (IVA incluido) y podrá adquirirse desde el 27 de octubre hasta el 17 de noviembre de 2025 (inclusive).
Los interesados deberán enviar su solicitud de adquisición por correo electrónico a [email protected], indicando en el asunto:
- Consultas
Podrán realizar consultas únicamente quienes hayan adquirido el Pliego, desde el 27 de octubre hasta el 17 de noviembre de 2025 (inclusive), a través de los siguientes correos electrónicos:
cc: [email protected] | [email protected]
Presentación y apertura de ofertas
Las ofertas (Sobre N°1) deberán presentarse el 25 de noviembre de 2025, a las 12 en la sede de EMESA, ubicada en Patricias Mendocinas N° 1285, Ciudad de Mendoza (CP 5500).
Con este proyecto, el Distrito 33 sumará un nuevo avance en materia de energía limpia y eficiencia energética, consolidándose como un polo de innovación tecnológica y desarrollo sostenible dentro de la Ciudad de Mendoza.