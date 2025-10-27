Emesa licita un parque solar para el Distrito 33 en la Ciudad de Mendoza

Adquisición del Pliego para el parque solar

El valor del Pliego es de $250.000 (IVA incluido) y podrá adquirirse desde el 27 de octubre hasta el 17 de noviembre de 2025 (inclusive).

Los interesados deberán enviar su solicitud de adquisición por correo electrónico a [email protected], indicando en el asunto:

Consultas

Podrán realizar consultas únicamente quienes hayan adquirido el Pliego, desde el 27 de octubre hasta el 17 de noviembre de 2025 (inclusive), a través de los siguientes correos electrónicos:

[email protected]

cc: [email protected] | [email protected]

Presentación y apertura de ofertas

Las ofertas (Sobre N°1) deberán presentarse el 25 de noviembre de 2025, a las 12 en la sede de EMESA, ubicada en Patricias Mendocinas N° 1285, Ciudad de Mendoza (CP 5500).

Con este proyecto, el Distrito 33 sumará un nuevo avance en materia de energía limpia y eficiencia energética, consolidándose como un polo de innovación tecnológica y desarrollo sostenible dentro de la Ciudad de Mendoza.