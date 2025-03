Unfollowers for Instagram : Esta app es gratuita y permite ver quién te ha dejado de seguir, quién te sigue, pero no sigues de vuelta, y otros datos útiles sobre tu cuenta. Si bien es sencilla de usar, es importante recordar que estas aplicaciones pueden tener limitaciones en su versión gratuita.

FollowMeter : Otra aplicación popular que te permite llevar un registro de tus seguidores, seguidores que han dejado de seguirte, y hasta quién te sigue, pero no lo sigues de vuelta. Al igual que la anterior, también tiene opciones de pago con funciones adicionales.

Cleaner for Instagram: Este servicio no solo te muestra quién te dejó de seguir, sino que también ofrece la posibilidad de eliminar seguidores no deseados y gestionar tus interacciones de manera más eficiente.