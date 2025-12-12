Cuando enfrentan momentos de presión, los grandes millonarios no deciden desde la emoción inmediata, sino desde la distancia psicológica. Este concepto, estudiado por la Universidad de Columbia, indica que cuando nos alejamos mentalmente de un problema, la decisión se vuelve más racional, clara y estratégica.
El truco mental que usan los millonarios para tomar decisiones difíciles
Los millonarios utilizan un método psicológico para mejorar decisiones bajo presión. Conocé el truco mental que podés empezar a usar hoy
El método de distancia psicológica
El método consiste en algo simple: antes de decidir, los millonarios se preguntan “¿Qué haría yo si fuera mi propio asesor?”. Al ponerse en el rol de un tercero, el cerebro reduce el sesgo emocional y aumenta la objetividad.
Un estudio publicado en el Journal of Experimental Psychology muestra que esta técnica mejora un 30% la calidad de las decisiones complejas, al activar regiones vinculadas al pensamiento analítico.
La distancia psicológica también permite anticipar consecuencias a largo plazo, algo clave en inversiones, proyectos y manejo de tiempo. Lo interesante es que no requiere experiencia previa: cualquier persona puede aplicarlo.
Reduce la ansiedad y aumenta la productividad
Esta técnica tiene además un efecto emocional profundo. La American Psychological Association explica que decidir bajo estrés aumenta la liberación de cortisol, lo cual nubla la claridad mental y nos empuja a decisiones impulsivas. En cambio, la distancia psicológica baja ese nivel de reactividad.
Muchos ejecutivos de alto rendimiento utilizan este método cada mañana al planificar su día. Al separar la emoción del análisis, logran productividad sostenida, menos ansiedad y ejecución más precisa.
Incluso en contextos no financieros, relaciones, proyectos creativos, vida cotidiana, este truco contribuye a una sensación de control que mejora la autoconfianza.
La mentalidad millonaria no es un talento innato: es una habilidad cognitiva entrenable. Probalo hoy: ante tu próxima decisión difícil, imaginá que aconsejás a otra persona. Tomar distancia puede cambiarlo todo.