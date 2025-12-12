El truco mental que usan los millonarios para tomar decisiones difíciles

La distancia psicológica también permite anticipar consecuencias a largo plazo, algo clave en inversiones, proyectos y manejo de tiempo. Lo interesante es que no requiere experiencia previa: cualquier persona puede aplicarlo.

Reduce la ansiedad y aumenta la productividad

Esta técnica tiene además un efecto emocional profundo. La American Psychological Association explica que decidir bajo estrés aumenta la liberación de cortisol, lo cual nubla la claridad mental y nos empuja a decisiones impulsivas. En cambio, la distancia psicológica baja ese nivel de reactividad.

Muchos ejecutivos de alto rendimiento utilizan este método cada mañana al planificar su día. Al separar la emoción del análisis, logran productividad sostenida, menos ansiedad y ejecución más precisa.

Incluso en contextos no financieros, relaciones, proyectos creativos, vida cotidiana, este truco contribuye a una sensación de control que mejora la autoconfianza.

La mentalidad millonaria no es un talento innato: es una habilidad cognitiva entrenable. Probalo hoy: ante tu próxima decisión difícil, imaginá que aconsejás a otra persona. Tomar distancia puede cambiarlo todo.