El truco casero para evitar que la pileta de los platos se tape con restos de comida

Truco casero: cómo evitar que la bacha de los platos se tape con comida

Hace poco encontré un pequeño truco casero que puede marcar la diferencia en tu cocina. Estaba cansada de que la bacha de los platos se tape con restos de comida o mugre y decidí buscar la solución. Para realizar este truco casero vas a necesitar unos pocos materiales, en su mayoría reutilizados.

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Lo primero y principal para comenzar con este truco casero es buscar una botella de plástico de la misma medida que el orificio del desagüe. Parece imposible, pero no; por lo general, existen muchas medidas de botella que se adaptan a este artefacto también fabricado de manera estándar. Coloca la base de la botella dentro del desagüe, tal como se ve en el video, sobre la rejilla del mismo. Mide la altura del orificio y marca la botella con un fibrón. Corta la botella con mucho cuidado por la marca que realizaste. Con ayuda de calor, introduce el clavo o tornillo por el centro de la botella y colcoa la arandela para cerrarlo. Con un tenedor caliente, realiza pequeños orificios en la botella para que pase el agua. De esta forma, puedes colocar este artefacto fabricado con una botella dentro de la bacha y evitar que los alimentos se vayan por el desagüe.

Con un truco casero: cómo destapar una pileta tapada con comida

Destapar el desagüe y evitar que la pileta se llene de agua, malos olores y plagas, es bastante sencillo.

limpiar pileta Limpia y destapa el desagüe semanalmente con un poco de vinagre.

Lo mejor es recurrir a un truco casero con vinagre, bicarbonato y agua caliente y realizarlo semanalmente para mantener las tuberías impecables.

Coloca media taza de bicarbonato de sodio en el desagüe, seguida de una taza de vinagre caliente. Deja que actúe por unos minutos y abre la canilla de agua caliente.