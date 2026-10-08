El Tribunal de Cuentas avaló la gestión administrativa y financiera de la Municipalidad de San Carlos

El monitoreo incluyó controles sobre procedimientos de contrataciones directas, licitaciones y auditorías especiales en distintos actos administrativos. Como resultado, el Tribunal determinó liberar de cargo a los funcionarios intervinientes, en función de la aprobación otorgada y de la documentación analizada.

Transparencia y cumplimiento en la gestión de San Carlos

La resolución establece que los actuales responsables del organismo cuentadante deberán cumplir con las instrucciones impartidas en el considerando II e informar al Tribunal sobre las medidas correctivas adoptadas.