El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza realizó el análisis y fiscalización de la gestión administrativa, financiera y patrimonial correspondiente al ejercicio 2025, sobre la información suministrada por la Municipalidad de San Carlos. Tras el proceso de revisión, el organismo resolvió aprobar la rendición de cuentas presentada por el Municipio.
El Tribunal de Cuentas avaló la gestión administrativa y financiera de la Municipalidad de San Carlos
El Tribunal de Cuentas aprobó la rendición del ejercicio 2025 de la Municipalidad de San Carlos, destacando control, transparencia y cumplimiento normativo.
El monitoreo incluyó controles sobre procedimientos de contrataciones directas, licitaciones y auditorías especiales en distintos actos administrativos. Como resultado, el Tribunal determinó liberar de cargo a los funcionarios intervinientes, en función de la aprobación otorgada y de la documentación analizada.
Transparencia y cumplimiento en la gestión de San Carlos
La resolución establece que los actuales responsables del organismo cuentadante deberán cumplir con las instrucciones impartidas en el considerando II e informar al Tribunal sobre las medidas correctivas adoptadas.
De esta manera, San Carlos continúa fortaleciendo una gestión basada en el control, la transparencia y el correcto cumplimiento de los procedimientos administrativos, financieros y patrimoniales, consolidando un modelo de administración ordenada y responsable.
En pocas palabras
- Tribunal de Cuentas: Aprobó la rendición del ejercicio 2025 de la Municipalidad de San Carlos.
- Gestión municipal: Se destaca el control, la transparencia y el cumplimiento normativo.
- Funcionarios: Se liberó de cargo a los intervinientes tras la aprobación y análisis de la documentación.