El tierno video de un nene de 2 años queriendo ingresar a su jardín

El tierno video lo mostró en las redes la directora de Caritas Dulces, Laura Romero. La docente lleva 22 años a cargo del jardín maternal y junto a 8 maestras jardineras llevaban día a día las 4 salitas con las que cuenta este lugar. "Me partió el alma esa imagen, es muy triste. Ellos son chiquitos, ellos no entienden qué es lo que pasa. Me llegan muchos audios y videos de los chicos llorando o también muchos que pasan por la puerta y se quieren quedar", contó Laura a Diario UNO.

Laura las palabras sobran cuando lo que hay que decir desborda el alma..... que pensaran mi vida ..que nos fuimos...que no estamos..que los abandonamos..una imagen que habla por si sola...#jardinesmaternales# #nosdueleelalma# Posted by Laura Romero on Wednesday, September 30, 2020

"Yo he estado muy presente y me mando videos con ellos todo el tiempo, pero es difícil. Por ejemplo, hay 2 nenas que si me escuchan se largan a llorar y dicen a sus papás "seño mala se fue". De un día para el otro dejaron de ir a un lugar que disfrutaban, se divertían y no logran entender el por qué. Los padres les explican, pero igual. Algunos niños se han enojado y creen que es un abandono de parte de nosotros", contó emocionada la directora de Caritas dulces.

Jardin Caritas Dulces1.jpeg

El jardín maternal tuvo que cerrar sus puestas el 16 de marzo y todavía sigue con el candado puesto. "Cada vez que voy a limpiar y a ver cómo está todo me da mucha pena. Por ahí me llegan videos de niños que pasan por la puerta y quieren entrar, es muy emocionante. También pasa que dejamos bebés chiquitos y ya están caminando, 6 meses para un niño es mucho tiempo, muchos cambios", agregó Laura.

Jardin Caritas Dulces.jpeg

Lo cierto es que la situación de varios sectores es alarmante, pero particularmente los jardines maternales están atravesando una situación preocupante en donde una gran cantidad de jardines han tenido que poner el candado y cerrar sus puertas. "En abril le dije a los papás que no paguen más la cuota porque yo no podía prestarles el servicio. Yo tengo suerte y he podido continuar, pero no sabemos hasta cuándo seguirá esto. Estoy en una agrupación de directores de jardines privados y sé que se ha presentado un protocolo y proyecto, pero no hay nada por ahora. Si yo cierro este lugar después no voy a poder volver a abrirlo y acondicionarlo como está ahora, sería imposible, por eso me resisto a cerrarlo", explicó Laura a Diario UNO