El tierno reencuentro de madre e hija en medio de los cortes con San Luis

Entra las discusiones y la tensión, dos mujeres se abrieron paso y se fundieron en un abrazo tras un reencuentro muy postergado.

"Hace cinco meses que no veo a mi hija, tengo tres hijas en San Luis, no puedo verlas ni a ellas ni a mis nietos, no podemos pasar porque si no nos mandan hacer la cuarentena y si mi familia pasa para acá tienen que hacer cuarentena en el lado de Mendoza", manifestó la mujer a Radio Regional.

Una madre y su hija se pudieron ver gracias al paro de productores

Quien agregó, "Porque esto es así, si somos todas personas humanas porqué el gobierno este es de esta manera".

El abrazo duró unos minutos gracias a la complicidad de productores y de las fuerzas de seguridad de cada provincia que decidieron darle lugar al reencuentro para que luego cada una de las mujeres volviera a Mendoza y San Luis respectivamente.

Mientras se alejaba, la mujer de lado de Mendoza miró a los productores y les dijo: "Ustedes luchen y luchen se merecen seguir adelante".