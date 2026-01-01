El terror del pasado: reconstruyen un cocodrilo que se alimentaba de dinosaurios

Las marcas de dientes halladas en huesos antiguos evidencian que este gigante ejercía una depredación activa, descartando la idea de que fuera simplemente un carroñero. Su dominio se extendía sobre los puntos de acceso al agua donde se congregaban grandes animales, incluyendo a los dinosaurios, que se convertían en víctimas de sus estrategias de emboscada. Su anatomía estaba perfectamente diseñada para equilibrar una inmensa masa corporal mientras mantenía la agilidad necesaria para cazar en el entorno acuático.

El legado de un depredador del pasado

La creación de una réplica de esqueleto a escala real, ahora instalada en el Museo de Ciencias Tellus en Georgia, requirió mucho más que ensamblar huesos. Se utilizaron escaneos de alta resolución de los restos fósiles para probar la articulación, la postura y la ubicación de la armadura con precisión anatómica. Esta especie fue nombrada formalmente en 2020 en honor a David Schwimmer, profesor de la Universidad Estatal de Columbus, tras determinarse que las poblaciones del este y el oeste del continente presentaban diferencias anatómicas consistentes.

Esta exhibición representa el único molde de Deinosuchus schwimmeri disponible para el público, funcionando como una herramienta educativa vital. La escala de las criaturas que habitaron el planeta durante el Cretácico Tardío es difícil de capturar en palabras o imágenes, por lo que la presencia física del esqueleto genera un impacto profundo. Para los estudiantes y visitantes, la muestra conecta la geología regional con la historia evolutiva global, permitiendo visualizar cómo la vida se adaptó a un mundo en cambio constante.

El análisis de estas criaturas ha reformulado las ideas sobre la evolución de los aligatoroideos, demostrando que el tamaño masivo apareció temprano en su linaje. Más que monstruos de leyenda, estas reconstrucciones exponen a depredadores moldeados por su entorno y la evolución. Al observar el esqueleto completo, la ciencia logra mirar atrás en el tiempo para decodificar las estrategias de supervivencia que definieron la naturaleza hace millones de años.