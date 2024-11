El Sosías, un dúo de jazz formado por mellizos que no necesitan sonreír

► TE PUEDE INTERESAR: Docentes de Potrerillos caminan casi 10 kilómetros por día para llegar a la escuela

el sosias 2 "Somos respetuosos con la gente y músicos honestos", coinciden los mellizos Tornello. Archivo UNO

Nacidos el 7 de diciembre de 1970 en la ciudad de Mendoza, los Tornello son un dúo de jazz formado por Osvaldo (piano) y Rodolfo (saxo, tenor, clarinete), que trabajan sobre música original, versionan standars de jazz y, además, trabajan de manera “jazzística” temas de Astor Piazzolla y folklore argentino. Por eso, denominan a su proyecto como jazz progresivo.

Embed

La historia cuenta que su madre, Mirta Raquel Magadán, les exigía estudiar piano a los 6 años. “No queríamos saber nada porque nos perdíamos capítulos de ‘El Zorro’ con Guy Williams. Corría 1976”, repasa Osvaldo. Sin embargo, aquella “obligación”, finalmente, dio sus frutos, porque poco después -cuando entraron a la secundaria- decidieron con dos amigos armar un grupo de rock.

Ya a los 15, Rodolfo vio un saxofonista y decidió indagar en el instrumento. A los 20, en los años 90, comenzaron a estudiar con Pablo Kusselman. Durante una década se volcaron al jazz, armonía y composición musical.

Una imagen de hace un tiempo.jpg Una imagen de hace un tiempo. "Hasta no almorzar con Mirtha Legrand no paramos", dice Osvaldo. Gentileza Osvaldo Tornello

No fue hasta el año 2000 cuando formaron el “Tornello Cuarteto”, con música y dirección musical propias. Un año más tarde se disolvió y, como no conseguían músicos, decidieron probar con un dúo.

“Sin bajo ni batería no sabíamos si íbamos a poder, pero lo que al comienzo fue un obstáculo, después se convirtió en una elección estética”, señala Osvaldo, sobre el hecho de mantener un formato de dúo totalmente acústico.

Embed

En diciembre de 2002 comenzó su viaje discográfico. Fueron creciendo de a poco, sin prisa ni pausa y siempre con la convicción de que su producto era y es el mejor.

“Serios y honestos”

Padres de una hija cada uno (Osvaldo de Sofía y Rodolfo de Lina), ellos insisten en que solo se ríen cuando la situación amerita. Porque, además, se consideran “gente honesta”.

“Jamás fingimos y es cierto, la gente muchas veces no lo entiende y no han faltado las burlas. Pero nos reímos cuando algo nos da gracia, eso de sonreír todo el tiempo como tontos no nos parece lógico y no podríamos sostenerlo”, advierte.

La intriga sobre cómo llegaron a ser vistos y mencionados en el panel del programa “Bendita TV” que conduce Beto Casella ni ellos la pueden develar. “Beto nos vio en las redes y nos mandó un mensaje halagador. Pero, en realidad, recibimos muchísimos mensajes de todo el mundo de personas anónimas que nos alientan a seguir adelante. Cuando se trata de gente joven nos llena de orgullo. Llamativamente, no tenemos tantos mensajes de Mendoza”, señala.

“Otra cosa interesante es que envían preguntas y nosotros tratamos de responder amablemente a todas. Llegan de España, México, Colombia… en fin. Nuestra moraleja es hacer y hacer. Jamás desistir”, completa, mientras exhibe algunos de los más burlescos mensajes que hacen alusión a sus videos y que ellos responden siempre respetuosamente y agradeciendo.

Los mellizos, año 1971.jpg Año 1971. Cinco años después su mamá los obligó a estudiar piano. Gentileza Osvaldo Tornello

El “boom” de los videos en Instagram surgió casi sin querer. “Hicimos los primeros para ver si salía algún cumpleaños o reunión en domicilios porque nos contrataron en una oportunidad y nos resultó interesante. Y explotó todo”, cuenta Osvaldo.

Conectados desde la panza

“Tenemos una fe ciega en nuestro proyecto. Hace 25 años que estamos en esto y en breve vamos a grabar nuestro disco número 11. Es ambicioso lo que voy a decir, pero somos y fanáticos de Soda Stereo; es más, por ellos tocamos y tenemos esa idea de conquista”, subraya, mientras evoca lo mucho que colaboró su tío materno en la música que hoy interpretan.

“Nos llevaba en el auto escuchando clásicos de Charly García, Litto Nebbia, el Negro Rada. Y en el 82, nos hizo el mejor regalo que podíamos recibir, un par de auriculares a cada uno”, recuerda.

Tan unidos como siempre, conectados desde “la panza”, Osvaldo y Rodolfo se despiden. Están a punto de grabar una historia en Instagram. Los rostros inmutables, serios: “¿Buscando música en vivo para tu evento? Somos El Sosías, un dúo de piano y saxo tenor. Te aseguramos una experiencia inolvidable. Nuestro repertorio combina jazz con la inconfundible música de Astor Piazzolla. Un toque único y sofisticado a tu evento”.

“Insisto, no podemos fingir. Somos eso. Y repito, hasta llegar a la mesa de Mirtha, no vamos a parar”, concluye Osvaldo, quien dejó su Instagram para quienes deseen conocer su música y, como siempre dice, también para que el público deje videos y las preguntas que desee: @el_sosias_ok. Allí aclaran: “Desde Summertime hasta Violentango. Conectando emociones en cada acorde”.