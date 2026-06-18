En las cálidas noches de verano, con la luz de la luna, es común ver un espectáculo de la naturaleza que sorprende a quien tiene la suerte de verlas: luces pequeñas que titilan en el aire en forma de luciérnaga. Ese brillo es una compleja reacción química de estos insectos que aún la ciencia va comprendiendo.
Las licérnagas son esos misteriosos escarabajos luminosos que parecieran bailar en el aire. De hecho, encontrar un insecto de estos puede sorprender por su misteriosa belleza. Pero más allá de su encanto, su luz es fruto de un mecanismo admirable para la biología y la ciencia.
El sorprendente mecanismo natural que les permite a las luciérnagas crear luz sin calor y burlar la oscuridad
La luz de las luciérnagas es "luz fría", gracias a un fenómeno convierte parte de su energía en calor y así es como genera luz casi sin perder energías: la bioluminiscencia. Lo que le permite brillar sin quemarse.
Estos insectos tienen una molécula llamada luciferina, cuando se encuentra con oxígeno, magnesio y enzima luciferasa (reacción química de bioluminiscencia) se produce una reacción de oxidación que libera energía en forma de luz visible. Cuando ese brillo se ve más intenso que otras es porque tienen estructuras cristalinas en sus células que lo permiten.
Lo realmente llamativo es que las luciernagas funcionan como un interruptor eléctrico controlando este proceso con una precisión fascinante. ¿Cómo lo hacen? Primero que nada, ellas no tienen pulmones como los humanos, sino una red de tubos minúsculos que se llaman tráqueas, por los que circula el oxígeno pudiendo encender y apagar su luz a voluntad.
Además, hay un gas llamado óxido nítrico que se libera en el cuerpo de la luciérnaga, bloquea la capacidad de los motores celulares de captar oxígeno. Así es como el oxígeno puede dirigirse a la reacción luminosa.
Cuando el óxido nítrico desaparece, las mitocondrias vuelven a absorber el oxígeno, interrumpiendo la luz, es decir hacen on y off para advertir a los depredadores que son tóxicas y para adquierir un nuevo propósito en su vida adulta como lo es el cortejo.