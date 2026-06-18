El sorprendente mecanismo natural que les permite a las luciérnagas crear luz sin calor y burlar la oscuridad

Estos insectos tienen una molécula llamada luciferina, cuando se encuentra con oxígeno, magnesio y enzima luciferasa (reacción química de bioluminiscencia) se produce una reacción de oxidación que libera energía en forma de luz visible. Cuando ese brillo se ve más intenso que otras es porque tienen estructuras cristalinas en sus células que lo permiten.

Lo realmente llamativo es que las luciernagas funcionan como un interruptor eléctrico controlando este proceso con una precisión fascinante. ¿Cómo lo hacen? Primero que nada, ellas no tienen pulmones como los humanos, sino una red de tubos minúsculos que se llaman tráqueas, por los que circula el oxígeno pudiendo encender y apagar su luz a voluntad.

luciérnaga (2) Cada especie de luciérnaga tiene su propio “código Morse” de destellos, duración, intensidad y ritmo que permite a machos y hembras reconocerse entre sí. Foto Canva

Además, hay un gas llamado óxido nítrico que se libera en el cuerpo de la luciérnaga, bloquea la capacidad de los motores celulares de captar oxígeno. Así es como el oxígeno puede dirigirse a la reacción luminosa.

Cuando el óxido nítrico desaparece, las mitocondrias vuelven a absorber el oxígeno, interrumpiendo la luz, es decir hacen on y off para advertir a los depredadores que son tóxicas y para adquierir un nuevo propósito en su vida adulta como lo es el cortejo.