El rey del fútbol callejero tiene 77 años y se pasea por el Parque Central de Mendoza

De joven había jugado en Huracán Las Heras -es hincha de ese club y del otro Huracán, el de Parque Patricios-; pero después su existencia discurrió por otras vertientes. Trabajó de administrativo en oficinas y, como sabía de construcción y metalúrgica, se animó a montar su propio emprendimiento.

A lo largo de muchos años, madrugones y salarios, el fútbol siguió como una melodía de fondo. Después volvió con todo.

Juan Carlos Peruzzo fútbol jueguito.jpg "Soy un tipo natural. No fumo, no tomo y cocino mi propia comida", dice Juan Carlos Peruzzo cuando le consultan sobre la fórmula para sentirse tan joven a los 77 años. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

Los dones del fútbol o cómo llegar bien a los 77

No está solo. Juan Carlos tiene 8 nietos: dos mujeres y seis varones. Pero además, la gente lo rodea en el Parque Central.

"Soy un tipo natural. No fumo, no tomo y me gusta cocinar mi propia comida. Y lo del fútbol es un don ¿Viste que a veces ves jugadores internacionales y decís 'qué bárbaro lo que hace este tipo'. Bueno, quizás a mí me llegó eso mismo a los 53 años, cuando hacía más de una década que no tocaba una pelota", analiza.

Juan Carlos Peruzzo.jpg Juan Carlos dice que "no sabe" cómo le salen tantas cosas cuando agarra la pelota de fútbol. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

Recuerda que para jugar con aquel primer nieto se compró un fútbol color negro: "Ni siquiera tenía pelota, imaginate. Cuando la tuve me dije: 'Me la voy a empezar a llevar al parque, qué sé yo'. Y empecé a ver que me salían cosas que no me explicaba que me salieran. Me iba al Parque San Martín y daba la vuelta al lago haciendo payanitas. Ahora hace 24 años que ésta es mi actividad física".

En el Parque Central ya lo conocen y, de hecho, apenas Juan Carlos aparece por la explanada ya tiene a fans de todas las edades que se acercan para mirarlo o jugar con él.

"Acá soy amigo de todos. Desde los más grandes hasta los más chiquitos", se alegra el crack.

Juan Carlos Peruzzo jueguito 4.jpg "Acá soy amigo de todos", dice el casi anónimo crack del Parque Central. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

El deporte ha sido, además, una forma de sobrellevar la viudez desde hace casi cuatro años. "Dado que acá me despejo, el parque fue como mi segunda casa, junto con la música", confiesa Juan Carlos, que como si todo lo anterior fuera poco también es cantante melódico.

Cada tanto, da la vuelta entera a la cuadra haciendo cosas como éstas:

Embed - Juan Carlos Peruzzo, 77 años: el rey del fútbol callejero en Mendoza.

La vida (y el fútbol) te dan sorpresas

El final de la entrevista con Diario UNO coincide también con el final de un día de verano. Atardece. Inevitable preguntar qué pasó con aquel primer nieto que motivó la compra de la pelota. "Se volvió basquetbolista", cuenta Juan Carlos, divertido. "Más tarde lo intenté con otro nieto: se volvió jugador de vóley", remata.

La última ficha la pone en el nieto más chiquito, que anda por los 10 años. "Con ese puede ser que suceda lo del fútbol. Es muy bueno", se enorgullece el abuelo, aunque -como él demuestra semana tras semana- lo importante es jugar.